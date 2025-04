Caso UNGRD: Reaparece exministro Bonilla para declarar en la Corte: “He actuado según el reglamento”

El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla reapareció luego de largo tiempo fuera del escenario público para declarar en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Fue llamado por el despacho del magistrado Misael Rodríguez, quien adelanta las investigaciones contra 5 congresistas y un ex representante por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A su llegada al Palacio de Justicia, el exministro se mostró tranquilo y señaló que siempre ha actuado de acuerdo al reglamento.

“Vengo en carácter de testigo a dar testimonio de unos hechos. Estoy tranquilo. Yo como ministro me desempeñé igual que los ministros anteriores, cumpliendo mis funciones que están claramente establecidas en el decreto 47 12 de 2008”, dijo Bonilla.

Asimismo, el exministro reiteró que mientras estuvo al frente de la cartera de Hacienda fue garante de la política monetaria más no estuvo al frente de la ejecución de recursos o asignación de contratos.

“El Ministerio no ejecuta, es el resto del gobierno el que ejecuta. De tal manera que el ministro de Hacienda no es ordenador del gasto de ninguna entidad diferente al ministerio de Hacienda, no contrata y no se relaciona con contratistas”, puntualizó el ministro.

Cabe resaltar que los investigados son los congresistas Julián Peinado, Wadith Manzur, Liliana Bittar, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz.

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, los investigados, aprovechando su posición en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, “a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”.

“En concreto, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”, indicó el Tribunal.

En los próximos días declararán los exministros de Trabajo e Interior, Gloria Inés Ramírez y Luis Fernando Velasco.