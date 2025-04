Fiscal Gabriel Jaimes dice que sus encuentros con Armado Benedetti fueron en el ‘marco de la ley’

El Fiscal Gabriel Jaimes, excoordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, se desmarcó de cualquier cercanía con el hoy ministro del interior, Armando Benedetti.

En un comunicado, se pronunció sobre la mención que le hizo Benedetti en un audio en el que aseguró que estaba bien ‘ranqueado’ en la Fiscalía y que lo podían nombrar en cualquier cargo sin problema, a pesar de las investigaciones en su contra.

“A finales de 2022, la Sala de instrucción de la Corte Suprema, remitió a la Unidad de fiscales delegados que coordiné en la administración del Fiscal General Francisco Barbosa (...) Los expedientes fueron repartidos, correspondiendo al suscrito un caso por presunto enriquecimiento Ilícito de servidor público, que se adelantaba por ley 600 de 2000. Dentro del mismo se impartieron varias órdenes de policía judicial para la práctica de pruebas, y luego se cerró la etapa probatoria, hecho que no implicó una decisión de fondo en favor del señor Benedetti”, dice Jaimes.

Defendió sus actuaciones, advirtiendo “durante los meses que tuve bajo mi conocimiento ese expediente, nunca hubo resolución inhibitoria o preclusión de la investigación”.

También se refirió a la investigación por las presuntas irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’. Sobre ese caso, explicó que tuvo dos reuniones con él hoy ministro de Interior que tenían el “fin exclusivo de procurar su colaboración con la justicia”.

“Se me delegó la investigación por la financiación de la campaña a la Presidencia de la República de Gustavo Petro, y en desarrollo de la misma me reuní en dos ocasiones con el señor Armando Benedetti con el fin exclusivo de procurar su colaboración, reuniones que sucedieron en sede institucional, sin presencia ni conocimiento del señor Fiscal Francisco Barbosa, por el carácter autónomo e independiente de mis actuaciones como Fiscal. En esas reuniones me acompañaron otros funcionarios de la Entidad, y sobre ello consigné las respectivas constancias procesales. Además, por ser de interés público se informó sobre ello en sendos comunicados oficiales. El doctor Benedetti finalmente no brindó colaboración pues se acogió a su derecho a no auto incriminarse”.

Jaimes insistió: “Mi actuación siempre estuvo enmarcada en el marco de la ley, y en el cumplimiento de mis deberes”.