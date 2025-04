Jorge Da Silva, autocrítico ante la derrota de América sobre Equidad: “Soy el gran responsable”

América sigue sin ganar, ya son cuatro partidos sin conocer la victoria. Con el resultado ante la Equidad se ubicaron en la cuarta casilla de la tabla y hasta el momento suman 26 puntos. Recordemos que el equipo rojo de Cali se encuentra disputando la Copa Sudamericana y aunque no ha perdido en el certamen, tendrá que mejorar muchas cosas de cara a los partidos restantes, para lograr clasificarse a los 8vos de final.

En Liga, le restan cinco compromisos a los dirigidos por Jorge Da Silva, ante Águilas Doradas, juego correspondiente a la fecha 5 del campeonato, pero que fue aplazado y aún se desconoce cuándo se jugará. También le resta el clásico caleño ante Deportivo Cali y tres encuentros; frente a Junior, Unión Magdalena y Medellín, rivales nada fáciles.

Declaraciones de Jorge Da Silva postpartido

Tras el juego y la sorpresiva derrota de América, el entrenador uruguayo en rueda de prensa se manifestó y fue enfático en que la actuación de su equipo no fue la correcta y que él es el principal responsable ante el bajo rendimiento que ha tenido el plantel en los últimos juegos.

En primer lugar, esto dijo: “Es muy difícil analizar todo, pero esto continua y hay que revertir, demostrar de qué está hecho cada uno. Este es un equipo muy grande y necesita victorias, y si analizamos el rendimiento todo preocupa mucho más”.

“Fue una actuación muy mala, muy mala, no salió nada de lo que habíamos planificado, de lo que creíamos que este equipo podía dar. Lo único que me queda es pedirle disculpas a toda la hinchada americana, porque estuvimos muy lejos de ser jugadores de una institución tan grande como lo es América”.

“Soy el gran responsable, hoy no rescato nada. Me voy avergonzado por lo que mostró el equipo hoy en la cancha, nos faltó juego, pero lo que más preocupado me deja fue que vi un equipo sin rebeldía, sin corazón y me voy muy dolido. Tenemos que cambiar mucho, no me excuso en las ausencias; América armó un plantel para competir en todo”.