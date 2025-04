Holger Rune se corona campeón del ATP 500 en Barcelona, ante un Carlos Alcaraz físicamente débil

Holger Rune, decimotercero del ranking masculino, conquistó este domingo el torneo ATP 500 de Barcelona al imponerse por 7-6 (8/6) y 6-2 al número 2 mundial e ídolo local, Carlos Alcaraz, que jugó con problemas físicos en su pierna derecha.

El tenista nacido en Dinamarca, regresará al ‘Top 10’ mundial en la clasificación que se publicará el lunes y logra así el quinto título de su carrera y el tercero sobre tierra batida, después de sus éxitos en Múnich en 2022 y 2023.

Postpartido, esto declaró Holger Rune

“Es una sensación increíble, ha pasado mucho tiempo desde la anterior vez que conseguí un título, así que estoy muy contento. Derrotar en la final a Carlos, que es un buen amigo y un tenista increíble, significa mucho para mí. Estoy muy orgulloso”, declaró Rune a la televisión pública española (TVE).

Antes de Rune, ningún tenista danés había llegado a disputar la final del Godó, donde por segundo año consecutivo gana un jugador nórdico, ya que sucede en el palmarés al noruego Casper Ruud, que fue eliminado precisamente por Rune en esta edición en los cuartos de final.

Dudas para Madrid

Carlos Alcaraz se queda así con la miel en los labios en el torneo del Conde de Godó, donde en el pasado fue campeón en las dos ocasiones (2022 y 2023) en las que había participado. En 2024 fue baja por una lesión.

El joven murciano de 21 años evidenció problemas en su pierna derecha en varios momentos del partido de este domingo y pidió asistencia médica en el inicio del segundo set, pero pudo continuar.

Sin embargo, ese percance pareció frenarle e impidió que pudiera desplegar su tenis habitual ante Rune, que tiene también 21 años. Ahora su problema físico arroja dudas para el resto de la temporada sobre tierra batida, empezando por el inminente Masters 1000 de Madrid, que arranca en la nueva semana.

“Ha sido una semana muy intensa, en la que hemos trabajado mucho para llegar a este momento. Hoy no ha podido ser, pero siento que he dado todo lo que tenía, que no se me podía exigir más”, declaró Alcaraz en su intervención desde la pista en la ceremonia de entrega de trofeos.