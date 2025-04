“Era una mujer trabajadora, estamos en shock”: familiar de Clara Milena Álvarez

Hay consternación en Barranquilla por el feminicidio de Clara Milena Álvarez. La Policía tiene desplegado un operativo para localizar y capturar a su esposo, quien se encuentra huyendo.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

A medida que avanza el tiempo se van conociendo más detalles del feminicidio de Clara Milena Álvarez, una mujer quien tenía 44 años que fue asesinada con un martillo y con un arma blanca por, al parecer, su esposo.

Los hechos ocurrieron en una casa del barrio Sinaí, sur de Barranquilla. Allí el cuerpo de Clara fue hallado por su hija sobre su cama y en medio de un charco de sangre.

A los segundos del descubrimiento, el señalado feminicida se subió a su auto y huyó del lugar. Hoy la Policía tiene un operativo desplegado por la ciudad para detenerlo.

“Estamos en shock”

“Era una mujer trabajadora, ama de casa y dedicada a sus hijos. Estamos en shock, nadie sabe qué pasó, no sabemos de verdad. La señora Clara era transportadora de una empresa de cerámica (…) la hija mayor de ella me llamó y me dijo que su papá hizo lo que hizo con su mamá”, dijo una familiar de la víctima.

¿Qué dice la Policía?

Por su parte, el coronel Fernando Carnaval, comandante Operativo de la Policía Metropolitana, indicó que “presuntamente fue su compañero sentimental el causante de este hecho. Hemos dispuesto de unas capacidades institucionales, recolección de información para conocer los escenarios de tiempo, modo y lugar que dieron cabida a este hecho tan lamentable”.

De acuerdo con la familia de Clara, la mujer, quien deja tres hijos, presuntamente, sufría maltratos por parte de su esposo.