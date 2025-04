Fervor y tradición: Así se vivió el Santo Viacrucis en Ibagué.

Ibagué

El Santo Viacrucis es uno de los actos más solemnes de la Semana Mayor. Es una devoción católica que congrega a millones de personas alrededor del mundo en torno a los momentos de la Pasión de Jesús, desde su condena hasta su muerte y sepultura.

Representado en 14 estaciones e instaurado en el año 1731 por el Papa Clemente XII, esta procesión busca reflexionar sobre el sacrificio de Cristo y su amor por la humanidad, promoviendo la fe y la conversión espiritual.

En la ciudad de Ibagué, una de las iglesias más visitadas por propios y turistas durante la Semana Santa es, sin lugar a dudas, la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Esta se encuentra ubicada en el barrio Belén, uno de los sitios más emblemáticos de la capital tolimense, y este 18 de abril centenares de feligreses se reunieron desde tempranas horas de la mañana para participar en esta procesión tradicional del Viernes Santo.

Con un recorrido que inició a las afueras del templo a las seis de la mañana, avanzó por los barrios Belén, Belencito, 20 de Julio, San Diego, Santa Bárbara, Augusto E. Medina, Alaska y Alaskita, finalizando su tránsito en el sector de Santa Cruz a las 9:30 de la mañana. Fueron tres horas y media en las que la oración, el recogimiento y los cánticos de los participantes mostraron su fervor y respeto hacia las tradiciones católicas.

En diálogo con Caracol Radio, Óscar Rodríguez, vecino de la Urbanización La Sofía y recordado por ser “El Jesús de la Iglesia de Belén”, quien representó a Jesucristo durante nueve años, de 1995 al 2004, en los actos litúrgicos de la Semana Mayor, narró su experiencia como un acto de fe y devoción:

“Mi familia siempre estuvo muy ligada a la parroquia de Belén. Mi difunta madre, Yolanda Pérez, siempre fue muy colaboradora con las actividades de la iglesia. Durante los años que participé, recuerdo mucho los domingos de ramos y los lavatorios de pies, pero lo que realmente me marcó para siempre fueron los viacrucis, donde cargaba una cruz real de tres metros y cincuenta kilos por más de tres horas. Si eso no es fe y amor por lo divino, no sé qué pueda ser”, finalizó Rodríguez.

Las conmemoraciones de la Pasión y muerte de Cristo continuarán el día de hoy con el Sermón de las Siete Palabras y la visita al Santo Sepulcro, no solo en la Iglesia del Perpetuo Socorro, sino en cada una de las 62 parroquias que forman parte de la Arquidiócesis de Ibagué.