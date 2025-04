Alcaraz vs. Rune en la final del Abierto de Barcelona: fecha, hora y cómo seguir

El danés Holger Rune, sexto cabeza de serie del Trofeo Conde de Godó, aseguró este sábado, en vísperas, a la final del Abierto de Barcelona ante Carlos Alcaraz, que no tendrá “nada que perder” porque el español “siempre es favorito”.

“Yo me voy a concentrar en mí. Estoy muy feliz por lo de hoy, fue un partido importante. Mañana, contra Alcaraz, no tengo nada que perder, él será favorito. Pero creo en mí, me voy a preparar, a luchar y a jugar mi juego”, afirmó Rune tras superar en su semifinal (6-3 y 6-2) al ruso Karen Khachanov en una hora y siete minutos de juego.

El número 13 del ránking ATP se mostró “feliz” por ser el primer danés en alcanzar la final en Barcelona, tras un partido en el que mezcló “más el ritmo” que frente al noruego Casper Ruud, su rival en cuartos de final, y aumentó el registro de dejadas.

“Las dejadas son un golpe que me encanta jugar. A veces tengo que recordarme no abusar de ellas, pero hoy contra Karen pensé que era una táctica muy eficaz para alejarlo del fondo”, subrayó Rune.

En vísperas de disputar su undécima final en el circuito (ha ganado cuatro de ellas), el danés se prepara para volver al ‘top-10’ de la clasificación mundial gracias al “gran momento de juego” que atraviesa tanto con su golpe de derecha como con el revés.

“Es muy importante. Hoy fue un partido muy significativo para mí porque sabía que, si ganaba, volvería al top-10. Eso te mete un poco más de presión, pero también te motiva”, señaló Rune.

Asimismo, el sexto cabeza de serie del torneo adelantó que variará su enfoque de cara a la final con el objetivo de “tener mayor éxito” que en la última que disputó, en el Masters 1.000 de Indian Wells, en la que fue derrotado por el británico Jack Draper (2-6 y 2-6).

Carlos Alcaraz quiere hacer historia nuevamente

Asimismo, el español Carlos Alcaraz busca su tercera corona en Barcelona, ya que fue campeón en 2022 y 2023. Esta vez, consiguió su boleto para la final tras derrotar en parciales de 6-2 y 6-4 a Arthur Fils (número 14 del mundo), y posterior al partido, declaró:

“Tenía muy fresco el partido que tuvimos en Monte-Carlo. Mi equipo me recordó algunas cosas que tenía que cambiar y creo que la clave hoy fue la devolución, metiéndome más en la cancha.

Había que ser ordenado en pista, algo que muchas veces me cuesta y creo que esta vez lo hice muy bien. Da mucha confianza terminar un partido sin sufrir con el saque. Un poco de respiro, sin ceder el servicio viene bien de cara a mañana. El drop es algo que está yendo bastante bien en esta gira de polvo de ladrillo, pero no se puede hacer bien sin una buena derecha. El drive es mi mejor golpe", agregó el tenista español.

Fecha, hora y dónde ver la final entre Alcaraz y Rune

El partido, que culminará con el Abierto de Barcelona, está programado para llevarse a cabo el domingo 20 de abril a partir de las 9:00 am (hora Colombia), y será transmitido por las plataformas digitales Disney + y Star +.

Las novedades de la competencia se pueden seguir a través de la página web, caracol.com.co.