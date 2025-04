Messi habló de la final de Copa América ante Colombia, luego de tajante mensaje de James

Lionel Messi, luego de casi un año de la final de la Copa América entre Colombia y Argentina, habló en el programa de Enrique Wolff, Simplemente Fútbol sobre cómo vivió todo el torneo y lo que significó sumar un título más con su combinado nacional.

Recordemos, que recientemente James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, estuvo en dialogo con Edu Aguirre, periodista del Chiriguito. En dicha conversación el futbolista de León de México aseguró que el árbitro del partido de la final ante Argentina influyó y fue responsable de la derrota de la Tricolor.

Esto fue lo dicho recientemente por James Rodríguez, sobre la final de la Copa América: “La verdad, el árbitro influyó mucho. No nos pitaron penaltis, creo que uno o dos, pero para mí uno claro”.

Palabras de Lionel Messi

“Fue una Copa América en la cual ya había arrancado mal porque contra Chile ya había sentido en el segundo partido una molestia. Después contra Ecuador jugué ahí sin estar al cien por ciento, y en el de Colombia que me sentí bien, recién empezaba, pero uno sabe cuando uno se siente bien o no y en ese momento me sentía bien desde lo físico y me termina pasando eso que ya son cosas que no son controlan porque es un golpe, una torcedura, pero fue una lástima terminarla de esa manera en lo personal. Por lo menos terminamos siendo campeones otra vez, consiguiendo otra copa con lo que eso significa a nivel personal y a nivel de la selección. Fue algo impresionante lo que hizo y sigue haciendo este grupo. Es una locura”

Finalmente, el astro argentino no quiso hablar sobre el arbitraje y en cambio se centró en su rendimiento en el torneo, donde logró anotar un gol y dar una asistencia. No olvidemos que Messi salió en la final ante Colombia tras una molestia y se retiró lleno de lágrimas del terreno de juego.