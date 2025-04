Conozca los ecoparques inmersos en Manizales

La Red de Ecoparques de Manizales continúa siendo uno de los planes favoritos de propios y visitantes que atraídos por estos estos pulmones de la capital caldense se vuelve la excusa perfecta para ponerse en contacto con la naturaleza.

Jessica Quiroz, secretaria de Medio Ambiente de Manizales, hace una invitación especial a la ciudadanía a realizar un turismo sostenible.

“Nosotros queremos hacer una invitación a las personas a que realicen un turismo responsable un turismo sostenible claramente pues todas estas áreas las hemos organizado, les estamos haciendo manteniendo, las cuidamos para que todas las personas la puedan visitar, pero claramente también nosotros tenemos un compromiso allí para generar el menor impacto posible y claramente puede ser responsables al momento de visitarlos”, resaltó la funcionaria.

En Manizales, son tres espacios verdes los que conforman esta Red de Ecoparques, como es el caso de Los Alcázares, el Bosque Popular El Prado y Los Yarumos, donde más de un millón de personas disfrutan al año de estos espacios.

En estos lugares es frecuente la visita de amantes del aviturismo por la gran cantidad de pájaros que visitan estos lugares, así lo indicó la funcionaria.

“Tenemos muchísimas aves donde las personas pueden ir a visitar ahí también aparecen algunos mamíferos, pero la recomendación para las personas es a no tratar de atraparlos, no llevarlos a sus casas y evitar tocarlos para no afectar su entorno”.

Piden a la ciudadanía evitar afectar los ecosistemas naturales y más cuando se hace turismo, aplicando de esta forma un turismo sostenible y ambientalmente amigable.

“Nosotros trabajamos principalmente con policía de Carabineros y protección ambiental, también trabajamos con la Policía de Turismo y ellos también están capacitados para atender a las personas e indicarles cómo son las visitas en estos lugares, también están nuestros guías en cada uno de los ecoparques”, indicó la secretaria.

Pulmones verdes llamados ecoparques

Bosque Popular el Prado: es un club de propiedad de los manizaleños, un área de interés ambiental de 53 hectáreas, ofrece a visitantes y locales la oportunidad de interactuar con la naturaleza a través de sus extensas áreas verdes y bosques tropicales. Cuenta con diversos escenarios y atracciones que fomentan actividades físicas, deportivas y ecológicas en un entorno apto para todas las edades.

es un club de propiedad de los manizaleños, un área de interés ambiental de 53 hectáreas, ofrece a visitantes y locales la oportunidad de interactuar con la naturaleza a través de sus extensas áreas verdes y bosques tropicales. Cuenta con diversos escenarios y atracciones que fomentan actividades físicas, deportivas y ecológicas en un entorno apto para todas las edades. Ecoparque Los Alcázares Arenillo: es uno de los pulmones de Manizales, considerado uno de los mejores lugares para el avistamiento de aves en Colombia. Esta zona de interés ambiental tiene como objetivo la protección del medio ambiente a través de la concientización de visitantes tanto locales como extranjeros.

es uno de los pulmones de Manizales, considerado uno de los mejores lugares para el avistamiento de aves en Colombia. Esta zona de interés ambiental tiene como objetivo la protección del medio ambiente a través de la concientización de visitantes tanto locales como extranjeros. Ecoparque Los Yarumos: inaugurado el 17 de noviembre de 2002, abarca 88.9 hectáreas de espacios naturales. Alberga más de 160 especies de aves, incluyendo el endémico Stiles’s Tapaculo (Scytalopus stilesi), y otras especies animales como perezosos, zorros plateados, perros de monte y zarigüeyas.

