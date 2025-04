¡Atención! Se detectó el primer caso de fiebre amarilla en Cundinamarca

Cundinamarca

Se trataría de un ciudadano que proveniente del municipio de Purificación, en el Tolima, el primer caso de fiebre amarilla en Cundinamarca.

El acalde de Girardot, Salomón Said, lo confirmó a través de sus redes sociales e invitó a los ciudadanos a vacunarse.

“Venimos avanzando en jornada de vacunación en calle, vacunando a 820 ciudadanos y contamos con vacunas suficientes para atender a todas aquellas personas que quieran vacunarse”, indicó el mandatario, quien recordó que la vacunación es gratuita y efectiva contra esta enfermedad.

La Alcaldía municipal junto con la Gobernación de Cundinamarca intensificaron las jornadas de vacunación para los habitantes y los turistas que llegan durante esta Semana Santa, principalmente desde Bogotá y diferentes partes del país.

Cancelación del Viacrucis de Viernes Santo

Debido a la situación, la administración de Said, decidió cancelar el Santo Viacrucis que estaba programado para este viernes 18 de abril en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

“Esperamos que los girardoteños y los creyentes sepan entender la decisión de la Alcaldía de Girardot que se toma por la salud de todos sus habitantes y turistas” indicó el alcalde.

Intervención prioritaria

Desde la Alcaldía local y la Gobernación de Cundinamarca adelantan una intervención prioritaria con medidas especiales para hacerle frente a este primer caso detectado.

Sobre el mediodía de este viernes 18 de abril, como medida de prevención y contención, se inicia una campaña de fumigación en la zona del Parque Alto de Bárbula, lugar donde se detectó el primer caso de fiebre amarilla.

A partir de las 2 de la tarde, se realiza una jornada de vacunación en el Coliseo del Parque Alto de Bárbula y en la Terminal de Transporte del municipio, con más de 1.500 vacunas para que todas las personas accedan de forma de gratuita a esta medida.

Desde la Gobernación, se han entregado más de 1.200 toldillos y aseguran se entregarán más durante el finde semana en las zonas caracterizadas.

“Las autoridades sanitarias adelantarán visitas a hospitales, a prestadores de servicios de salud, a las plazas de mercado, a las terminales y a los entornos educativos para alertar posible presencia de vectores”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

El alcalde Said también insistió en que se necesita de la ayuda de todo los ciudadanos para no tener agua emposada y limpiar los estanques y albercas. “Esta tiene que ser una responsabilidad de todos los habitantes”, insistió Said.