Gobierno radicará impugnación a decisión sobre Consejo de Ministros luego de Semana Santa

Colombia

La próxima semana, el Gobierno Nacional radicará la impugnación a la decisión del Consejo de Estado sobre la transmisión de los Consejos de Ministros.

El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien indicó que el Gobierno ya está preparando la impugnación que será presentada ante el alto tribunal, con el objetivo de apelar a la decisión que prohibió la transmisión de los consejos de ministros en canales privados de televisión, incluyendo a los locales, regionales y comunitarios.

“Ya eso está andando, ya eso está andando. La estamos armando y se debe presentar la próxima semana”.

Hay que señalar que tan pronto se hizo pública dicha decisión, el ministro indicó que una tutela no puede ir en contra de la ley 182 de 1995 y enfatizó en que no se puede privar a los colombianos de enterarse, a través de los canales de televisión, de las decisiones que se toman al interior del Gobierno Nacional.

“La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo”.

El ministro del Interior, @AABenedetti anunció que el Gobierno impugnará la decisión del Consejo de Estado de prohibir la transmisión de los consejos de ministros. “Una tutela no puede ir en contra de la ley 182 de 1995”. @CaracolRadio @SC_Periodista_ pic.twitter.com/geiB20QPC7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 11, 2025

Se espera ahora que esta impugnación sea presentada luego de Semana Santa.