Dadis habilitó vacunación contra fiebre amarilla en Aeropuerto Rafael Núñez y Terminal de Transporte

Cartagena

Como parte de las acciones del plan de vigilancia para la fiebre amarilla, el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, puso en funcionamiento dos nuevos puntos de vacunación permanente en Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y la Terminal de Transporte de Cartagena. Estos puntos atenderán de lunes a viernes en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y, los sábados de 9:00am a 12:00m, estará a cargo de las EPS Mutual Ser, Coosalud y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

La apertura de estos puestos busca fortalecer el control y la prevención de la transmisión de esta enfermedad, especialmente, en puntos de alta circulación de viajeros, como lo son estas dos terminales aérea y terrestre. Dentro del plan de acción del Distrito se contemplan medidas como el control sanitario a personas que ingresan por vía terrestre, marítima o aérea desde regiones con presencia de casos, promoción de mensajes informativos a través de medios de comunicación, evaluación de la capacidad de respuesta instalada y disponibilidad de camas ante eventuales casos.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, expresó que “la activación de estos puntos de vacunación en la Terminal de Transporte y el Aeropuerto garantiza la protección a nuestros viajeros que transitan a diario sobre estas terminales”. Asimismo, hizo un llamado a propios y visitantes a revisar su carnet de vacunación y, en caso de no tener la dosis contra la fiebre amarilla, acudir a vacunarse completamente gratis.

Rebecca Gindele, visitante internacional, dijo que: “Soy de Gran Bretaña y hoy decidí aplicarme la vacuna de fiebre amarilla y estar protegida”

Fredy Álvarez Cleto, por su parte, celebró la medida, destacando que “es importante la vacuna de fiebre amarilla y es una alerta nacional”, e invitó a vacunarse.

La comunidad también expresó su respaldo a esta iniciativa. Melquisedec Llorente Góngora, viajero proveniente de Barranquilla, afirmó: “Me encuentro con este punto de vacunación para fiebre amarilla, es muy importante la vacunación ya que la mortalidad es alta”.

El subgerente científico de la ESE, Juan José Arana, dijo “hoy instalamos el puesto de vacunación en el aeropuerto y estará permanente, además, invitó a la comunidad acercarse por su inmunización”

Por su parte, Nelly Villadiego Armesto, funcionaria de la Superintendencia de Transporte, hizo un llamado a “viajeros, transportadores y al personal de la terminal a ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla”.

La vacuna se aplica de forma gratuita a niños y niñas desde los 18 meses de edad, adultos hasta los 59 años y viajeros. No obstante, está contraindicada en personas con ciertas condiciones médicas, por lo que se recomienda consultar previamente en los servicios de salud.

Jennifer Paola Arroyo Gil, agente de Servicios, dijo “desde el aeropuerto Internacional Rafael Núñez los invito a vacunarse contra la fiebre y evitar cualquier pico por esta alerta”.

Durante la primera jornada de funcionamiento del punto en la Terminal de Transporte, se aplicaron más de 40 dosis a usuarios del servicio intermunicipal, conductores, trabajadores del terminal y población general.

Actualmente, Cartagena tiene disponible 45 mil dosis de vacunas para fiebre amarilla para la población asignada. De igual forma, se aclaró que en el Distrito no se registra casos confirmados de fiebre amarilla.

Este biológico está disponible en los 75 puntos de vacunación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y la ESE Hospital Local Cartagena de Indias. Para los viajeros internacionales que requieren el certificado, la vacuna se aplica en los centros de salud San Vicente de Paul (carrera 53 No. 30D-06, barrio Escallón Villa) y Daniel Lemaitre (calle 69 No. 14-99), en los siguientes horarios: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 11:00 a.m, y Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de lunes a viernes 9:00am a 3:00pm, sábado de 8:00am a 12:00m

Entre 2024 y 2025, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, se han notificado 60 casos de fiebre amarilla en Colombia, con 30 fallecimientos, lo que representa una letalidad del 50%. El 74% de los casos se han registrado en el departamento del Tolima, que desde hace cinco meses enfrenta un brote activo, pese a ser previamente considerado de bajo riesgo.