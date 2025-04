Confeso asesino de doble feminicidio en el meta se dio a la fuga

La Gobernadora del Meta Rafaela Cortes aseguró que el confeso asesino de dos mujeres, madre e hija, en el municipio de Puerto Gaitán, se dio a la fuga.

“Vacíos de tipo legal como el hecho de que un criminal que no sea encontrado en flagrancia así haya confesado como ocurrió con este sujeto, no pueda ser detenido. No puede continuar siendo excusa para que feminicidas, asesinos, violadores, abusadores, criminales y cualquier otro tipo de delincuente, escape de la justicia”, indicó la mandataria local.

Según la funcionaria, en las próximas horas, la Gobernación del Meta ofrecerá una recompensa, para lograr la recaptura de esta persona.

Cabe recordar que, Junior Niño, trabajador de la industria del petróleo en el sector de Rubiales en Puerto Gaitán, (Meta), confesó ser el autor del asesinato de dos mujeres: Lady Johana Giraldo Valencia y su hija de 17 años.

“Les voy a decir la verdad: Yo las maté. Esas viejas me debían una plata, diez millones de pesos y no me querían pagar”, confesó el autor material del hecho a las autoridades.