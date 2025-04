Con qué limpiar muebles de madera para que no se llenen de polvo y suciedad: Solo con 1 ingrediente

El polvo son partículas muy pequeñas que andan en el aire y se pegan a las cosas, creando una capa sucia que debemos quitar. Por eso, es bueno limpiar el polvo de la casa al menos dos veces por semana para que no se acumule. Aunque lo principal es que la casa no se vea descuidada y sucia, también el polvo puede ser malo si alguien en la familia tiene problemas para respirar.

Es por esto que acá le contamos cómo limpiar el polvo de la mejor manera para que la casa se vea impecable.

Truco para que los muebles de madera no se llenen de polvo y suciedad

Para limpiar la casa de manera más eficiente, debe considerar usar un producto que evite que el polvo se pegue a las superficies. Esto ayuda a que este elemento tarde más en aparecer. De esta manera puede seguir estos pasos para crear un “antipolvos casero”:

Necesita una taza de agua, un cuarto de taza de vinagre blanco y dos cucharaditas de aceite de oliva. Mezcle todo y úselo con un atomizador. Al limpiar, empiece aplicando este producto en la parte de arriba de los muebles y luego baja. Así, la suciedad no caerá sobre lo que ya limpió.

Cómo quitar el polvo y limpiar menos

Para que el polvo no se acumule en los muebles, ventile su casa. Adicional, abra las ventanas por unos diez minutos, es suficiente para que la temperatura interior no cambie mucho por el clima. Por otro lado, es mejor ventilar cada habitación por separado para que el polvo no se esparza. Si lo hace temprano en la mañana, el aire estará más limpio. Un consejo útil es cerrar las ventanas después de ventilar. Así, el polvo no volverá a entrar fácilmente.

Para limpiar mejor el polvo, use aspiradora en lugar de escoba. La escoba no quita todo el polvo, solo lo mueve. Recuerde aspirar debajo de las camas, los muebles y el sofá. Lo anterior es importante tener en cuenta, ya que el polvo se acumula en todas partes y, por ende, se trasladarán a los muebles de madera.

Otro dato es para que el polvo no se pegue tanto, es mejor no tener muchos adornos, pues hace que se acumule polvo. Es mejor tener pocos objetos y dejar las esquinas libres. Las alfombras juntan mucho polvo y bacterias. No son recomendables en los cuartos de los niños. Si hay alfombras, hay que aspirarlas seguido.