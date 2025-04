Seis áreas de prevención para garantizar la movilidad segura en Semana Santa en el Quindío

Armenia

Y es que uno de los puntos de atención especial es el corredor de la vía entre Cajamarca, Tolima y Calarcá, Quindío por la alta afluencia de vehículos en el marco de la Semana Mayor.

Por eso las autoridades establecen diferentes actividades como charlas y recomendaciones para todos los actores viales con el fin de evitar accidentes de Tránsito.

La mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito del departamento informó que cuentan con seis áreas de prevención y control en los principales corredores viales. Dijo que la labor está encaminada a que los conductores acaten las normas y evitar los siniestros viales para que el balance sea positivo y el viaje seguro.

“Efectivamente estamos desplegados por todas las vías nacionales del departamento acompañando a turistas, visitantes y ciudadanos que también salen de este departamento a visitar otras ciudades con el fin de llevar un mensaje de prevención de seguridad vial de que acaten todas las normas de tránsito, de realizar todas esas actividades que les permiten a ellos pues disminuir los siniestros viales”, dijo.

“Tenemos instaladas más de seis áreas de prevención a las salidas del departamento. Estamos ubicados sobre la Vía Nacional, importantes vías que conducen a otros departamentos como Risaralda, como Tolima, como Valle del Cauca, acompañando a todos los actores viales. Afortunadamente no hemos tenido siniestros viales de gravedad y esa es la invitación la meta es no tener fallecidos en siniestros viales menos que sean producto del consumo de alcohol eh invitarlos a la conducción con precaución”, indicó.

Reconoció que se han registrado diferentes eventualidades en la vía La Línea por eso es fundamental la conducción con precaución y revisión de los vehículos antes de emprender el viaje.

“Precisamente se han registrado diferentes siniestros en el corredor vial de la Línea, pero la invitación es eso, primero a realizar una verificación del estado de los vehículos antes de salir a no exceder los límites de velocidad y menos en esta temporada de lluvias que permite pues no tener la misma maniobra de los vehículos en con la carretera mojada y pues obviamente a ver esos viajes con antelación para que no tengan esa prisa de llegar hasta el lugar a donde se dirigen, sino siempre tener todo con el cumplimiento a las normas de tránsito”, sostuvo.

La restricción para vehículos de carga igual o superior a 3.4 toneladas regirá para hoy desde las 12 de mediodía hasta las 11 de la noche, el jueves festivo de 6 de la mañana a 3 de la tarde, el sábado 19 de abril de 2 de la tarde a 11 de la noche y domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche.