“No me importa lo que ella haga o diga”:Benedetti sobre filtración de audio de Sarabia a la Fiscalía

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al audio que entregó ayer la canciller Laura Sarabia a la Fiscalía.

Aseguró el jefe de la cartera política que no se va a referir sobre este tema e indicó que desde que Sarabia dejó de ser su secretaria “no me importa lo que ella haga o diga”.

“Yo no me voy a referir a absolutamente nada. Hoy en día no hay nada. Desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa lo que ella haga o diga”.

Dijo también Benedetti; refiriéndose a sus declaraciones, que apuesta un millón de pesos a “que de aquí no me sacas” e insistió en que no hará mayores declaraciones al respecto, “yo no me voy a referir a eso, desde que dejó de ser mi secretaria no tengo por qué hablar de eso”.

Aclaró además el ministro que no se reunió con el ex fiscal Francisco Barbosa y dijo, explícitamente, que no tendría por qué reunirse con él.

Recordemos que en el audio que entregó la canciller Laura Sarabia a la Fiscalía se escucha al hoy ministro del Interior, solicitando un puesto en el Gobierno y advirtiéndole que ya habló con “el numero uno” y con “Jaimes” de la Fiscalía, quienes dice, le habrían dado el visto bueno.