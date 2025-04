Liga de consumidores atenta por posible alza de precios durante la Semana Santa en Cúcuta

Cúcuta

El incremento de la oferta de productos, en especial los de la canasta familiar, es aprovechado por lagunas vendedores para aumentar precios de los productos que son utilizados en el menú en las tradiciones durante Semana Santa.

Ante esta situación, la liga del consumidor en Cúcuta le pone la lupa a estas especulaciones que se puede dar, pero hasta el momento los costos se mantiene, así lo dio a conocer su presidente Rafael Camperos.

”La verdad es que es más la especulación mental que lo que físicamente está ocurriendo en la Central de Abastos. Fui a verificar precios de los pescados, que es el alimento preferido por la época de Semana Santa, y la Trucha se encuentra desde $13,000, el pargo rojo desde $13,000,el bagre sí está más alto”, dijo Camperos.

“Si comparamos los precios de la carne de cerdo, que es la más económica, se consigue la pierna a $19.000 o $20,000, es más barato comprar el pescado que comprar la misma carne de cerdo. Y el pollo también se mantiene el precio a $12,000 el kilo”.

Además, dio a conocer que ya conocen que son pocos los alcances que se pueden tener en la vigilancia y control de esta situación. “Ayer mirábamos en la oficina de la Liga y prácticamente la gente en Semana Santa no acude, mucho menos a decir los precios de los artículos, porque lamentablemente no somos autoridad sino un ente de regulación para mirar la parte legal o la parte física que hay en los precios. La autoridad competente es la Alcaldía, con la Secretaría de Gobierno. Pero los famosos inspectores de precios, pesas y medidas de todo lo que llevamos de este siglo XXI, no existe ese cargo en la oficina de la de la Alcaldía”.

Para evitar esta especulación, dijo Camperos, es cuestión de estar pendiente de cuáles son los precios que hay en el mercado.