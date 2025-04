Consejo de Estado admite tutela que pide frenar Consulta Popular de Petro

JUSTICIA

El Consejo de Estado admitió una tutela que busca frenar la Consulta Popular propuesta por el presidente Gustavo Petro.

Según el demandante, esto generaría un gran costo al erario teniendo como antecedente la Consulta Popular Anticorrupción en la que se invirtieron más de 300 mil millones de pesos.

Además, el demandante propone que se consulte en un link si los colombianos desean votar esta consulta.

“Antes de convocar a una consulta popular, se consulte a través de un LINK si usted va a votar estas consulta , debido que cuesta más de 500mil millones de pesos y no pase lo mismo con la consulta anticorrupción que nos gastamos 310mil millones de pesos y no paso no hubo el umbral", dice la tutela.

Asimismo, pide la tutela que las reformas que propone el Gobierno pasen por el Congreso, en especial por la Comisión Séptima del Senado en donde se hundió la Reforma Laboral sin siquiera debatirse.

“Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara, Senado y Cámara, juntos que conforman el Congreso de la República de Colombia en pleno, que son 280 y no solo 8 miembros de la Comisión Séptima”, indica la tutela.