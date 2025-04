Tres personas heridas tras choque de bus del SITP en Ciudad Bolívar: vecinos alertan sobre vía

Colombia

Tres personas resultaron lesionadas este lunes tras un siniestro vial en el barrio Rincón de Galicia, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Un bus del componente zonal del SITP se habría quedado sin frenos mientras bajaba por una calle empinada y terminó estrellado contra las rejas de un conjunto residencial.

Según TransMilenio S.A., entre los heridos se encuentra el conductor del vehículo. Las tres personas fueron trasladadas a un centro asistencial sin que se reportaran lesiones de gravedad. La empresa aseguró que activó sus protocolos de atención y que las causas del accidente están siendo investigadas.

La vía en la que ocurrió el accidente ha sido escenario de otros hechos similares, algunos con consecuencias graves. En junio de 2023, un furgón que también perdió el control arrolló a varios estudiantes que salían de clases. “Una niña estuvo a punto de perder sus dos piernas”, recordó una habitante del sector.

En diálogo con Caracol Radio, la misma vecina relató que esta calle, ubicada justo frente a un colegio, ha sido fuente de preocupación desde hace años:

“En esa calle desde hace muchos años hemos presenciado muchos accidentes, muchos muertos. El más reciente fue esta tarde. El accidente más grave anterior a este fue en el 2023. Ahí hubo bastantes niños heridos. También, hace como 20 años, un carro bajó sin frenos y atropelló a unas niñas. Murieron”.

Lo que pide la comunidad

Los residentes aseguran que han elevado peticiones a entidades del Distrito para que se tomen medidas urgentes en esta vía. Estas son algunas de las solicitudes que, según dicen, no han sido atendidas:

• Prohibir el tránsito de vehículos grandes por la cuadra.

• Convertir la calle en vía de un solo sentido.

• Proteger los horarios de entrada y salida del colegio.

Una de las decisiones más polémicas, según denuncian, fue la multa impuesta al colegio del sector cuando intentaron cerrar temporalmente la vía para proteger a los niños. “La alcaldía multó al colegio porque no pueden adueñarse de una calle, pero no tienen en cuenta que está en peligro la vida de los niños”, afirmó la habitante.

TransMilenio, por su parte, aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y reforzar la promoción de la conducción preventiva.