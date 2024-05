Taxista en Armenia regresó elementos de valor que fueron olvidados por pasajeros

Armenia

Un gran ejemplo y toda una labor a exaltar la de un conductor de taxi que cuando se percató de que habían sido olvidados varios elementos de valor en su vehículo se tomó el trabajo de buscar a los dueños y regresarlos.

Es la historia de Julián Andrés Guzmán de la móvil 1625 de la empresa Radio Taxi Quindío quien brindó el servicio a cuatro personas quienes se movilizaban con un bebé desde el sector céntrico de la ciudad hacia el barrio La Cecilia y posteriormente evidenció que habían sido olvidados varios artículos por lo que de inmediato realizó lo pertinente para ubicar a los pasajeros.

En diálogo con Caracol Radio expresó que siempre trata de brindar un buen servicio y que el cliente se sienta de la mejor manera porque considera que de eso depende la imagen de la empresa.

Es así como relató que llevó a las personas al lugar de destino y ellos le cancelaron la carrera sin percatarse aún de que habían dejado los elementos en su vehículo ya después de atender otra carrera fue que pudo evidenciar la situación.

“Ya no me percaté, pues de que ellos habían dejado las cositas ahí, sino hasta al segundo servicio que me tocó hacer un servicio con una silla de ruedas, qué fue donde me di cuenta de que me habían dejado esas cosas en la parte de atrás de la maleta del carro y yo me di cuenta, a dónde los dejé a ellos, por eso lo único que hice fue ir a buscarlos para entregar sus pertenencias porque pues yo pienso que uno debe darle una buena imagen a la empresa”, puntualizó.

Resaltó que recordó el lugar donde había dejado a los pasajeros y fue hasta allí para regresarle lo que habían dejado. Entre risas dijo que la familia estaba tan feliz que le regaló de agradecimiento un anillo y un dinero para enaltecer su labor.

Agregó: “Me regalaron un anillo bendecido con una virgencita de Guadalupe y me regalaron ahí un dinerito y agradecidos me dieron un abrazo y me pidieron una foto mía donde hicieron la publicación entonces yo pienso que yo lo envié al grupo que tenemos nosotros y yo pienso que eso es un mensaje para los compañeritos que de verdaderamente cuando pase eso se percaten para hacer la devolución”.

Invitó a sus colegas a continuar dejando en alto el nombre del servicio público con este tipo de acciones que son clave para combatir la informalidad.