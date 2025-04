Por demoras de la Policía Nacional, el convenio de tránsito aún no inicia en Cúcuta

Cúcuta

Lo que dio a conocer el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo es que no se pudo cumplir con la fecha de inicio del convenio de tránsito con la Policía Nacional, que era para el pasado viernes 11 de abril, por demoras administrativas en la misma institución.

“Lastimosamente no alcanzó a salir (el convenio), ya toca esperar hasta la próxima semana que viene y Dios mediante, lunes, martes, miércoles, esperamos ya tener listo el convenio de tránsito” dijo Acevedo.

Agregó que “estamos también avanzando en el convenio del helicóptero, ya está toda la documentación, todos los papeles por parte de la alcaldía, los recursos girados. El tema es que en la policía, los convenios tienen unos procedimientos más complejos, que ni con la misma administración, entonces estamos solo a la espera de resultados”.

Enfatizó que “esperamos que el lunes de Pascua esté listo, para poder arrancar pero no me puedo comprometer, porque no está en manos mías, sino de la policía”

Pidió paciencia a los cucuteños frente a estas demoras.