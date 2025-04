Hugo Rodallega defiende a Jorge Bava y lanza dura crítica contra los jugadores de Santa Fe

Independiente Santa Fe no levanta cabeza. El cuadro cardenal perdió 1-2 en El Campín frente al Independiente Medellín y suma tres partidos sin ganar, todos ellos desde la llegada del entrenador uruguayo Jorge Bava.

Francisco Chaverra, que cumplió con la ‘Ley del ex’, y Alexis Serna se encargaron de poner en ventaja al equipo antioqueño, mientras que el capitán Hugo Rodallega se encargó de marcar el descuento cardenal desde el punto penal.

Con este resultado, el DIM sobrepasó a Santa Fe en la tabla de posiciones con 24 unidades y se ubica parcialmente quinto en la clasificación, mientras que el León se mantiene con 23 puntos en la sexta colocación.

Preocupación de Bava, según contó Rodallega

Una vez finalizado el partido en la capital del país, Hugo Rodallega habló con los medios de comunicación en zona mixta. Allí, reveló que el técnico Bava “está preocupado” por el flojo presente deportivo del grupo, más aún teniendo en cuenta que antes de su llegada se estaban consiguiendo muy buenos resultados.

“Está preocupado, porque él dice que aceptó venir acá y veía un equipo muy aguerrido, diferente al que se ve ahora. Es preocupante para él y su cuerpo técnico, porque obviamente ellos querían llegar y mantener ese mismo nivel, pero laméntateme no ha sido así”, sentenció el experimentado delantero.

Ahora bien, Rodallega fue enfático en que el problema actitudinal no tiene nada que ver con el estratega, sino que es responsabilidad total de los jugadores: “Él habla mucho con nosotros y cuando lo ha hecho conmigo, le he dicho que se quede tranquilo porque ha llegado con un pensamiento que ha ido intentando incrementar en el grupo, pero nosotros somos los verdaderos responsables. La actitud nos ha faltado, la agresividad, y en eso no tiene nada que ver un técnico, somos nosotros dentro del campo”.