El relato de Lucy Díaz, madre de Tatiana Hernández, la jóven desaparecida Cartagena

La desaparición de Tatiana Hernández Díaz, estudiante de último semestre de Medicina, ha conmocionado a Cartagena y al país. Su madre, Lucy Díaz, habló en entrevista con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, donde reveló detalles conmovedores sobre los últimos días de su hija, la angustia que enfrenta y el trabajo conjunto con las autoridades para dar con su paradero.

“La noté muy cansada, pero nunca pensé que algo así pudiera pasar”

La madre relató que vio a Tatiana el mismo domingo 13 de abril, día en que desapareció. “Estaba muy agotada, me dijo que no había dormido bien, que tenía mucho que estudiar. Me dijo que se quedaría en su cámara en el hospital para avanzar en temas académicos”, explicó.

Tatiana, de 23 años, realizaba sus prácticas en el Hospital Naval de Bocagrande. Según su madre, pese al cansancio, nunca expresó intenciones de alejarse o abandonar su proceso. “Era una joven dedicada, comprometida con su carrera. Amaba lo que hacía y ya estaba a punto de graduarse. Tenía pasajes para volver a Bogotá el 24 de abril”.

Video clave y objetos encontrados

Lucy confirmó que una turista les compartió un video en el que se ve a Tatiana sentada cerca del mar a las 5:25 p.m. del mismo domingo. Además, una compañera de universidad encontró el celular y las sandalias de Tatiana entre 7:30 y 8:00 p.m., tras rastrear su ubicación al notar que no respondía mensajes.

“Estoy recibiendo el apoyo del GAULA, Fiscalía, CTI, Policía y la Armada. Se están haciendo búsquedas en el mar y en tierra, revisando cámaras de seguridad cerca del lugar donde se hallaron sus pertenencias”, agregó Lucy.

“Ella no tenía razones para desaparecer”

Durante la entrevista, Lucy desmintió rumores sobre un posible episodio depresivo. Aseguró que Tatiana, aunque exigida, era emocionalmente estable y decidida:

“Estaba enfocada, sabía que le quedaba poco tiempo de prácticas y estaba feliz de terminar. Su compañera de cuarto dice lo mismo: que Tatiana jamás haría algo así por decisión propia”.

Cómo ayudar a encontrar a Tatiana

Lucy hizo un llamado urgente a la ciudadanía para apoyar la búsqueda y compartir cualquier información que pueda ser útil. Se pueden comunicar a través del número 308-4844 o por la línea nacional de la Fiscalía 122.

Además, invitó a participar en la velatón organizada por compañeros de Tatiana este martes a las 5:00 p.m. en el Reloj Público de Cartagena, y en otras ciudades del país donde también se están convocando movilizaciones.