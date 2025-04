Corrupción UNGRD: Tribunal avala búsqueda de datos que practicó la Fiscalía contra Carlos Ramón González

En una audiencia celebrada en la mañana de este martes 15 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá impartió legalidad a la búsqueda selectiva en base de datos que practicó la Fiscalía en contra del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, investigado por el delitos de tráfico de influencias de servidor público.

Entre los elementos materiales probatorios recaudados se encuentran sus registros detallados de comunicaciones, rastreo geográfico, financiero, migratorio, digital y tecnológico, que permitiría establecer su participación en el entramado de corrupción que desfalcó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo -UNGRD-.

El papel que presuntamente jugó Carlos Ramon en el caso UNGRD:

Según el ente acusador, González habría ordenado el pago de millonarios sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara en octubre de 2023, - Iván Name y Andrés Calle-, con el fin de impulsar las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

“La investigación revela que altos funcionarios de la Rama Ejecutiva habrían gestionado ilícitamente recursos para entregar dinero al presidente del Senado y de la Cámara de Representantes como estrategia para influir en el legislativo. Entre ellos, se encuentra el entonces director del DAPRE, González Merchán, quien habría instruido a Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD, para obtener contratos en favor de los congresistas Iván Leónidas Name Vázquez y Andrés David Calle Aguas. Al no concretarse dichos contratos, se habría optado por la entrega de dinero en efectivo: $3.000 millones para Name Vázquez y $1.000 millones para Calle Aguas”: este es el señalamiento de la Fiscalía en contra del exdirector del DAPRE.