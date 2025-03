Abogado de Carlos Ramón González defiende su inocencia y desmiente rumores sobre asilo político

El abogado de Carlos Ramón González, Iván Cancino, expresó con tranquilidad la postura de su defendido ante los señalamientos de corrupción que lo vinculan con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

En entrevista con 6AM Caracol Radio, Cancino aseguró que, a pesar de las investigaciones y las acusaciones, no se ha encontrado evidencia que comprometa a González. “Las audiencias previas no han revelado nada que pueda comprometer al doctor Carlos Ramón González. No ha habido sorpresas que afecten a la defensa, ni a corto, ni a largo plazo. Todo sigue en el ámbito de actos investigativos normales”, afirmó el abogado.

“Carlos Ramón González está bien de salud y no está pidiendo asilo político”

El letrado destacó que, a pesar de los rumores y especulaciones, González ha cumplido con todos los requerimientos judiciales, presentándose en las audiencias y colaborando con la investigación. Además, desmintió los rumores sobre una posible solicitud de asilo político o problemas graves de salud. “No tengo conocimiento de que esté pidiendo asilo político. En cuanto a su salud, tiene un seguimiento de un problema que tuvo hace un año, pero nada que lo incapacite. Está bien”, subrayó Cancino.

En cuanto a las acusaciones que lo vinculan con el pago de sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara para impulsar reformas del gobierno de Gustavo Petro, Cancino explicó que estas se basan en testimonios que aún están siendo objeto de revisión.

“La Fiscalía ha encontrado algunos testimonios y chats, pero no han logrado probar nada en contra de Carlos Ramón”, aseguró el abogado. Además, enfatizó que no se han hallado pruebas de movimientos sospechosos de dinero ni pruebas contundentes que vinculen a González con actividades ilícitas.

La presunción de inocencia sigue intacta

Cancino también destacó que la defensa ha sido activa en el proceso, extrayendo datos de los dispositivos de su defendido y revisando la documentación relacionada con su trabajo, lo que les permite estar preparados para contrarrestar cualquier acusación que pueda surgir.

“La presunción de inocencia sigue intacta. Si en algún momento aparece una prueba sólida que lo vincule con algún acto de corrupción, estaremos listos para defenderlo”, concluyó el abogado.

A pesar de las graves acusaciones, Cancino se mostró confiado en que la justicia prevalecerá y que el proceso no avanzará de manera injusta. “Estamos tranquilos, el trabajo de la defensa sigue siendo sólido, y si la Fiscalía toma una decisión apresurada, estamos listos para demostrar la inocencia de Carlos Ramón González”.