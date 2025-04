Rosario de HOY Lunes Santo 14 de abril: misterios, gozos y oración del día

Con la llegada de la Semana Santa, varias personas de la iglesia, aprovechan estos días para tener un tiempo de cercanía y reflexión sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, siendo una de las semanas más sagradas del año litúrgico.

De este modo y teniendo en cuenta que se trata de un periodo que ya comenzó con el domingo de ramos y que termina con el domingo de resurrección, con el fin de acompañar la celebración de esta cuarema, Caracol Radio le presenta el orden en que que debe realizarse del Santo Rosario para HOY 14 de abrril, junto con la oración del día según el sitio web Semana Santa Pamplona.

Oración del día para este lunes 14 de abril

“Amado Padre que estás en el cielo, todo te lo encomendamos a ti, porque nos has dado vida y nos llamarás a la resurrección. Tú ayudarás a tus hijos y a tu pueblo, para alcanzar su llamado. Protege a tu Iglesia en la tierra, que pronto vislumbre tu gloria, que vea a Jesucristo intervenir en las vidas y destinos de las personas, hasta que, perturbados y temblorosos, tengan que reconocer que deben amar y honrar solamente a Jesús, para honor tuyo, oh Padre del cielo. Te agradecemos por todo lo que nos has dado en tu Palabra, que hace posible volvernos tus hijos y encontrar tu camino para nosotros en el mundo. Bendícenos y danos al Espíritu Santo. Protégenos esta noche. Guárdanos, para que ningún mal nos pueda dañar. Amén.”

Santo rosario de HOY lunes 14 de abril

Empezar con el signo de la señal de la santa cruz : “Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. +En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.” Rezar el símbolo de los apóstoles : Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Rezar el Padrenuestro: “Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.” Anunciar el primer misterio y rezar el Padrenuestro Rezar 10 avemarías: “Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.” Rezar el gloria al padre: “Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.” Anunciar el segundo misterio rezar el Padrenuestro Rezar 10 avemarías: “Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.” Rezar el gloria al padre: “Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.” Anunciar el tercer misterio rezar el Padrenuestro Rezar 10 avemarías: “Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.” Rezar el gloria al padre: “Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.” Anunciar el cuarto misterio rezar el Padrenuestro Rezar 10 avemarías: “Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.” Rezar el gloria al padre: “Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.” Anunciar el quinto misterio rezar el Padrenuestro Rezar 10 avemarías: “Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.” Rezar el gloria al padre: “Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.” Rezar el reina: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Misterios del rosario HOY lunes14 de abril

Primer Misterio Gozoso: la Encarnación del Hijo de Dios

“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; el nombre de la virgen era María” (Lc 1,26-27).

Segundo Misterio Gozoso: la Visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel

“En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando a voz en grito, dijo: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno” (Lc 1, 39-42)

Tercer Misterio Gozoso: el Nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén

“Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento” (Lc 2,1-7).

Cuarto Misterio Gozoso: la presentación de Jesús en el Templo

“Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del Señor” (Lc 2, 21-24).

Quinto Misterio Gozoso: el Niño Jesús perdido y hallado en el Templo

“Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres... Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas” (Lc 2, 41-47)