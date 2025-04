Lunes Santo HOY 14 de abril: qué se conmemora y lectura del evangelio para la santa misa

Este lunes 14 de abril, la iglesia Católica celebra el tradicional Lunes Santo, el cual es el segundo día de la Semana Santa que inició el pasado Domingo de Ramos. De acuerdo con la tradición religiosa, a este día se le conoce como “Lunes de Autoridad”, ya que Jesucristo, en medio de la preparación espiritual que tuvo durante esta semana, reveló su autoridad en este sentido.

Se recuerda mucho, porque según la biblia, este fue el momento en el que Jesús expulsó a los comerciantes de su templo, reclamando su autoridad espiritual sobre el mismo, la comunidad y el pueblo en general.

Ante esto, la iglesia recomienda a los fieles creyentes que desde el Domingo de Ramos, hasta el Miércoles Santo, las personas tengan la oportunidad de pensar y reflexionar sobre los aspectos más significativos de Jesús, quien se preparaba para cumplir una la profecía más importante de la religión católica

Lectura del día HOY Lunes Santo 14 de abril

De acuerdo con el portal web de Vatican News, en donde se comparten todas las lecturas y evangelios del calendario litúrgico del año, para el segundo día santo de la semana, corresponde la lectura del libro de Isaías 42, 1-7, en donde se menciona lo siguiente:

“Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles; no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza”.

“Esto dice el Señor Dios, ve que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota; el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella: Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas”.

Evangelio de este Lunes Santo

Siguiendo el orden de lo que se lleva a cabo en la santa misa, la lectura del santo evangelio según san Juan, Juan 12, 1-11, relata este mensaje:

“Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume”.

Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: “¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?” Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella”.

Entonces dijo Jesús: “Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán”.

“Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús”.