Mirsha Marquez, el Colombiano Detrás de las Estrategias que Protegen Tu Nombre en Internet

Más del 90% de las personas investiga en Google antes de tomar decisiones. Así lo confirman los estudios más recientes sobre comportamiento digital. ¿La gran pregunta es: qué aparece cuando buscan tu nombre? En un mundo hiperconectado, tu reputación digital puede abrirte puertas… o cerrártelas para siempre.

El protagonista detrás de esta revolución silenciosa es Mirsha Marquez, un colombiano que se ha convertido en el mayor referente del país en manejo de reputación digital y visibilidad online. Su trabajo, que ha transformado la imagen pública de personalidades, médicos, empresarios y artistas, ha sido condecorado dos veces por el Congreso de la República y reconocido como el mejor promotor digital de Colombia por los Premios Instafest.

“Google es tu nuevo currículum. Es lo primero que miran tus clientes, socios o seguidores. Si no controlas lo que aparece, alguien más lo hará por ti… y no siempre con buenas intenciones”, asegura Márquez en entrevista.

Sus estrategias integran inteligencia artificial, posicionamiento orgánico en motores de búsqueda y producción de contenido de alto impacto, todo con un objetivo claro: garantizar que cuando busquen tu nombre, encuentren lo mejor de ti.

No se trata de vanidad, sino de supervivencia digital

Márquez insiste en que cuidar tu presencia en línea ya no es solo cosa de celebridades. Hoy, cualquier profesional, emprendedor o empresa necesita estar un paso adelante en el entorno digital. “Tu nombre, tu marca, tus logros... todo debería estar visible, claro y bien contado en Google”, explica.

Desde notas de prensa optimizadas, hasta perfiles estratégicos en redes, artículos de blog y entrevistas digitales, su fórmula ha logrado posicionar a figuras que pasaron del anonimato a encabezar los primeros resultados en buscadores. Y lo más importante: con una imagen limpia, fuerte y creíble.

“Más del 90% de la gente toma decisiones basadas en lo que encuentra en internet. Si no estás, no existes. Si lo que aparece no te representa, te estás saboteando sin saberlo.”

¿Qué puedes hacer desde hoy?

• Busca tu nombre en Google y revisa lo que aparece.

• Publica contenido profesional y valioso en plataformas confiables.

• Activa tu perfil en Google Business y redes sociales clave.

• Evita polémicas y publicaciones personales sin filtro.

• Si necesitas ayuda, busca a un experto.

En un mundo donde la percepción digital lo es todo, figuras como Mirsha Márquez marcan la diferencia entre ser recordado… o ser descartado en segundos. Y tú, ¿ya sabes qué dice internet de ti?