Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W

La semana pasada, La W reveló que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) inició una serie de investigaciones al patrimonio de varios directivos de Ecopetrol y de la empresa filial, HOCOL, tras las denuncias de presuntas coimas de entre 20 y 50 millones de dólares recibidas en 2021, cuando se firmaron varios contratos de venta de gas a 6 y 7 años a precios muy por debajo del mercado.