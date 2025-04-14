Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W
En diálogo con La W, el expresidente de Ecuador Lenin Moreno hizo un análisis sobre las elecciones en su país en las que Daniel Noboa fue reelegido como presidente de su país.
En diálogo con La W, Arantxa González, quien fue ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE)y Cooperación de España, se pronunció acerca de la advertencia por la UE sobre la posibilidad de adoptar represalias si no hay una solución negociada a la guerra comercial iniciada por el Gobierno deDonald Trump.
En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, a los colombianos se les preguntó sobre diferentes temas del ámbito nacional como la gestión del presidente Gustavo Petro, los diálogos de paz con el ELN, la consulta popular, entre otros.
Semana para reflexión: el domingo no arrancó bien el presidente Gustavo Petro en su paso a la apertura de la puerta de la Semana Santa. El narcisismo es bueno revisarlo. En su cuenta de X compartió un video que acompañó con una bella frase “un regalo muy bonito recibí hoy”, y finaliza diciendo: “es un mensaje”.
En entrevista con La W, la defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la crítica situación que enfrenta el municipio de Totoró, en el oriente del departamento del Cauca, a raíz de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, particularmente la estructura Dagoberto Ramos.
El escritor Plinio Apuleyo Mendoza habló en La W sobre Mario Vargas Llosa y su legado literario.
La arquitecta Patricia Forero se refirió en La W al proyecto de restauración y transformación de Becket’s Chapel, un edificio del siglo XIII en Inglaterra.
En medio de un clima de controversia y acusaciones, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló abiertamente sobre el proyecto de los buques hospitalarios destinados a las comunidades del Amazonas.
En diálogo con La W, el escritor Sergio Ramírez habló sobre su amistad personal con Mario Vargas Llosa y el legado de su obra, al ser considerado el último patriarca del boom latinoamericano.
La semana pasada, La W reveló que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) inició una serie de investigaciones al patrimonio de varios directivos de Ecopetrol y de la empresa filial, HOCOL, tras las denuncias de presuntas coimas de entre 20 y 50 millones de dólares recibidas en 2021, cuando se firmaron varios contratos de venta de gas a 6 y 7 años a precios muy por debajo del mercado.
La Gobernación del Atlántico declaró la alerta amarilla hospitalaria para los días festivos de Semana Santa.
Juan Cruz, periodista, editor, escritor y amigo cercano de Mario Vargas Llosa, estuvo en La W para dar detalles de la vida y la muerte del Premio Nobel de Literatura.
Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, conversó con La W a propósito de su declaración en la que sugirió que la patria potestad de los niños debe ser del Estado.
Reviva la conversación entre Julio Sánchez Cristo y el nobel Mario Vargas Llosa en La W, desde la sala de la casa del escritor, donde se tocaron temas de literatura y política latinoamericana. Un archivo de 2017.
“Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, murió este domingo en Lima, rodeado de su familia y en paz”, dijo en un comunicado que también firmaron sus otros dos hijos Gonzalo y Morgana.
El grupo islamista palestino Hamás ha aceptado aumentar el número de rehenes que liberará con el fin de alcanzar un nuevo entendimiento para un alto el fuego en la Franja de Gaza, que “los mediadores están preparando”, informaron este lunes 14 de abril a EFE fuentes de seguridad egipcias.
