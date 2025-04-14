Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W

Hable con elPrograma

Este 14 de abril, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

La W con Julio Sánchez Cristo. Foto: W Radio.

Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

“Es de mal perdedor”: Lenin Moreno sobre reacción de Luisa González a elecciones en Ecuador

En diálogo con La W, el expresidente de Ecuador Lenin Moreno hizo un análisis sobre las elecciones en su país en las que Daniel Noboa fue reelegido como presidente de su país.

Autor : Lina María Vega

“El gran perdedor es el consumidor en EE.UU”: exministra Arantxa González sobre aranceles de Trump

En diálogo con La W, Arantxa González, quien fue ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE)y Cooperación de España, se pronunció acerca de la advertencia por la UE sobre la posibilidad de adoptar represalias si no hay una solución negociada a la guerra comercial iniciada por el Gobierno deDonald Trump.

Autor : Lina María Vega

Opinómetro: 53,7% de los colombianos cree pertinente consulta popular para revivir reforma laboral

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, a los colombianos se les preguntó sobre diferentes temas del ámbito nacional como la gestión del presidente Gustavo Petro, los diálogos de paz con el ELN, la consulta popular, entre otros.

Autor : Felipe Lara

Al Oído: video publicado por Petro, más que alimentar ego, ¿ambienta deseo de quedarse en el poder?

Semana para reflexión: el domingo no arrancó bien el presidente Gustavo Petro en su paso a la apertura de la puerta de la Semana Santa. El narcisismo es bueno revisarlo. En su cuenta de X compartió un video que acompañó con una bella frase “un regalo muy bonito recibí hoy”, y finaliza diciendo: “es un mensaje”.

Autor : Catalina Suárez

Defensoría del Pueblo alerta por confinamiento de más de 2.000 habitantes en Totoró, Cauca

En entrevista con La W, la defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la crítica situación que enfrenta el municipio de Totoró, en el oriente del departamento del Cauca, a raíz de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, particularmente la estructura Dagoberto Ramos.

Autor : Juan Felipe Rodríguez

Plinio Apuleyo Mendoza recordó a Mario Vargas Llosa

El escritor Plinio Apuleyo Mendoza habló en La W sobre Mario Vargas Llosa y su legado literario.

Autor : Lina María Vega

Arquitecta colombiana fue premiada con el Civic Trust Awards 2025 en Reino Unido

La arquitecta Patricia Forero se refirió en La W al proyecto de restauración y transformación de Becket’s Chapel, un edificio del siglo XIII en Inglaterra.

Autor : Lina María Vega

“Veo a una familia destrozada que nunca había estado expuesta”: MinSalud sobre críticas a su esposa

En medio de un clima de controversia y acusaciones, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló abiertamente sobre el proyecto de los buques hospitalarios destinados a las comunidades del Amazonas.

Autor : Camila Sarmiento

Sergio Ramírez habló de Mario Vargas Llosa: “el buceo por la naturaleza humana caracteriza su obra”

En diálogo con La W, el escritor Sergio Ramírez habló sobre su amistad personal con Mario Vargas Llosa y el legado de su obra, al ser considerado el último patriarca del boom latinoamericano.

Autor : Lina María Vega

UIAF pide a expresidente de Hocol aclarar las cuentas de su millonaria fortuna

La semana pasada, La W reveló que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) inició una serie de investigaciones al patrimonio de varios directivos de Ecopetrol y de la empresa filial, HOCOL, tras las denuncias de presuntas coimas de entre 20 y 50 millones de dólares recibidas en 2021, cuando se firmaron varios contratos de venta de gas a 6 y 7 años a precios muy por debajo del mercado.

Autor : Marcela Puentes Quintero

Declaran Alerta Amarilla Hospitalaria en el Atlántico durante la Semana Santa

La Gobernación del Atlántico declaró la alerta amarilla hospitalaria para los días festivos de Semana Santa.

Autor : Andrea Maestre

Nunca escribió un libro en contra de sus convicciones: Juan Cruz, amigo de Mario Vargas Llosa

Juan Cruz, periodista, editor, escritor y amigo cercano de Mario Vargas Llosa, estuvo en La W para dar detalles de la vida y la muerte del Premio Nobel de Literatura.

Autor : Felipe Lara

“Se está violentando a los niños”: MinSalud aclara su comentario sobre la patria potestad

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, conversó con La W a propósito de su declaración en la que sugirió que la patria potestad de los niños debe ser del Estado.

Autor : Lina María Vega

Literatura y política: la entrevista de Julio Sánchez Cristo a Vargas Llosa en la casa del escritor

Reviva la conversación entre Julio Sánchez Cristo y el nobel Mario Vargas Llosa en La W, desde la sala de la casa del escritor, donde se tocaron temas de literatura y política latinoamericana. Un archivo de 2017.

Autor : Divar Ortiz

Murió el escritor Mario Vargas Llosa

“Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, murió este domingo en Lima, rodeado de su familia y en paz”, dijo en un comunicado que también firmaron sus otros dos hijos Gonzalo y Morgana.

Autor : Omar Pérez

Autor : EFE

Hamás aceptó liberar a más rehenes y mediadores prepararían nuevo acuerdo

El grupo islamista palestino Hamás ha aceptado aumentar el número de rehenes que liberará con el fin de alcanzar un nuevo entendimiento para un alto el fuego en la Franja de Gaza, que “los mediadores están preparando”, informaron este lunes 14 de abril a EFE fuentes de seguridad egipcias.

Autor : EFE

¿Qué nos une a los latinoamericanos?

Nuestra pregunta del día en La W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Qué nos une a los latinoamericanos?

Opine a través de nuestro canal de Threads

Autor : Redacción W Radio Colombia

