Johan Arango se fue con toda contra Leonel Álvarez: “Es una persona de no fiar”

El 21 de mayo de 2016, Leonel Álvarez, entonces entrenador de Independiente Medellín, confirmó que Johan Arango no continuaba en el equipo. Si bien no profundizó mucho al respecto, su salida se produjo debido a actos de indisciplina.

Antes, en febrero de ese año, el técnico dejó por fuera de una convocatoria a Arango para el juego ante Deportivo Cali. En esa oportunidad, dijo: “No margino a ningún futbolista, pero sí hay unos códigos internos que tienen que respetar. Por ahora, no será tenido en cuenta hasta que reflexione, reaccione y se dé cuenta que esto es Medellín. Faltar a un entrenamiento, es grave”, aseguró.

“Cuando lo vi, le di el abrazo de siempre, pero no tenía que ver con lo que sigue. Repito: hay unos códigos que hago respetar”, reiteró en su momento sobre la situación. En mayo anunció su salida del Poderoso.

Arango y una fuerte declaración sobre Leonel

En diálogo con AS Colombia, Johan Arango, que se encuentra al servicio del Internacional de Palmira de la segunda división de Colombia, se refirió a su paso por el DIM, que coincidió con el llamado a Selección Colombia. Reveló que tras un clásico paisa, salió de la concentración y Álvarez tomó la decisión de prescindir de sus servicios.

“Llegué a Medellín, jugando, demostrando, pero llegó un punto de quiebre cuando Pékerman me llamó a la Selección. Me fue bien en el microciclo y el profe (Leonel Álvarez) me llamó a la habitación para decirme que iba a ser convocado a Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia. Salimos de la concentración y era clásico paisa. Yo no pedía titularidad, pero quería jugar y venía de la Selección”, empezó contando.

“Ahí tomé otra mala decisión en caliente, teníamos que seguir concentrados y yo me fui. Sabía que podía aportarle al equipo y no me ponían, no sé por qué. El presidente me llamó a tranquilizarme porque no quería que me fuera del equipo, pero la decisión era tomada por Leonel (Álvarez). Él es una persona de no fiar; hubo momentos en los que me abrazó diciéndome que iba a contar conmigo y después hizo todo lo contrario, era como un abrazo de Judas”, agregó sobre esa anécdota.

Salida con problemas de Once Caldas

“Tuve problemas con una parte de la barra de Once Caldas. Llegaban ofertas porque estaba en mi mejor momento por más de mis actos de indisciplina. Me llamaban personas externas a darme ofertas y el presidente nunca me decía nada. Yo no estaba bien asesorado y tomaba decisiones a la carrera y no hablaba bien en las reuniones. Por eso una parte de la hinchada pensaba que yo no quería estar en el equipo. Yo estaba feliz en Manizales y lo demostraba haciendo goles, pero quería trascender. Yo era figura, pero no ganaba nada. Terminé en pelea y por eso salí de Once Caldas, pero a la mayoría de hinchas le gustaría que yo volviera porque mi paso por allí fue bueno. Soy volante y en solo dos años estoy entre los goleadores del club. Yo hacía las cosas a mi manera y estaba mal, yo solo pensaba en mi bienestar y el de mi familia, quería ir a Europa por ellos”.

Su vida ajena al deporte

“Como soy en los entrenos, soy en mi casa. Soy alegre y extrovertido. Me gusta salir, como cualquier persona. Hay que disfrutar de la vida porque nos morimos y no nos llevamos nada. A veces uno deja de ser persona por su trabajo y no está mal, este trabajo se lo pide a uno, pero a veces uno tiene derecho a disfrutar de los placeres de la vida. Lo único malo mío es que a donde iba me estaban grabando, esa era mi falla (risas). Hay jugadores peores que yo, pero la saben hacer”.