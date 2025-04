Semana Santa:Por cifras preocupantes de 2024, Gobierno lanza campaña para proteger a menores en vías

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia hace un llamado a los padres de familia y acudientes para proteger en Semana Santa a los menores de edad. En ese sentido, compartió una lista de medidas que los colombianos deben tener en cuenta al transportar a los menores en las carreteras del país. Lo anterior, debido a que en el país se ha registrado que del 100% de los pequeños que viajan en vehículos, el 89% no cuentan con la protección adecuada. Esto causa que terminen expuestos de forma considerable en casos de siniestros viales.

De acuerdo a la misma entidad, el año pasado, durante siniestros viales relacionados con vehículos fallecieron 110 menores y 582 terminaron lesionados. Además, se evidenció que de los fallecidos el 40% no usaron Sistemas de Retención Infantil.

Por lo tanto, desde la Ditra le han sugerido a los colombianos que viajen con menores que “implementen medidas de seguridad, especialmente los sistemas de retención infantil que protejan a niñas, niños y adolescentes dentro de los vehículos”. A este llamado se suma la Fundación Despacio y la Policía.

Al respecto, la Directora de Tránsito y Transporte, brigadier general Susana Blanco, indicó que los más pequeños del país requieren atención especial en as vías del país. “El menor de edad es un pasajero en el vehículo, hay que asignarle su lugar y usar la silla de seguridad responsablemente, no arriesgar la seguridad de nuestros menores en los viajes que realicemos durante esta Semana Santa, no queremos perdidas fatales ni heridos, los niños son nuestra prioridad”

Mientras tanto, María Fernanda Ramírez, líder de seguridad vial de Despacio, indicó que los Sistemas de Retención Infantil garantizan la seguridad de los pequeños. “Es fundamental considerar los Sistemas de Retención Infantil -SRI, ya que los niños que los utilizan tienen un 15% menor riesgo de sufrir lesiones al estar sentados en la parte trasera del vehículo, en comparación con aquellos que viajan en la parte delantera”

Medidas que deben tomar los padres y cuidadores para proteger a los menores en las vías:

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional señaló que las medidas que deben tomar los colombianos mientras están en un automóvil junto a menores de edad son:

Conducir a velocidades seguras, según la infraestructura en la que se desplacen (30 km/h en zonas residenciales, y 50km/h en zonas urbanas), para evitar choques y atropellamientos mortales.

según la infraestructura en la que se desplacen (30 km/h en zonas residenciales, y 50km/h en zonas urbanas), para evitar choques y atropellamientos mortales. No conducir bajo los efectos de alcohol, drogas, ni conducir cansado . Cada una de estas tres condiciones tiene las mismas consecuencias en el proceso de reacción y lleva a choques y atropellamientos a peatones.

. Cada una de estas tres condiciones tiene las mismas consecuencias en el proceso de reacción y lleva a choques y atropellamientos a peatones. Transportar a bebés, niñas y niños, de menos de 150 cm de altura usando sillas vehiculares (también llamadas Sistemas de Retención Infantil - SRI), de acuerdo a la talla y el peso del pasajero

- SRI), de acuerdo a la talla y el peso del pasajero No transportar a bebés, niñas y niños en brazos . En un choque las fuerzas desarrolladas hacen que el peso del niño se multiplique 10 o más veces, y que no sea posible para un ser humano retenerlo.

. En un choque las fuerzas desarrolladas hacen que el peso del niño se multiplique 10 o más veces, y que no sea posible para un ser humano retenerlo. No transportar a bebés, niñas y niños en la silla de adelante (del copiloto) o en la del conductor. En un choque, los menores pueden salir como proyectil por la ventana panorámica, o pueden ser aplastados y asfixiados por las bolsas de aire.

(del copiloto) o en la del conductor. En un choque, los menores pueden salir como proyectil por la ventana panorámica, o pueden ser aplastados y asfixiados por las bolsas de aire. Ninguna niña o niño que mida menos de 150 cms debe usar el cinturón de seguridad de adulto. Este tipo de cinturón no se acomoda de manera segura a su anatomía, y en caso de choque pueden lastimar sus órganos internos (especialmente los abdominales), pueden producir extensiones peligrosas en la columna, o les pueden lesionar la cara. Siempre se deben usar sillas infantiles vehiculares.

Medidas para proteger a los menores en el transporte público:

Estar atento a bebés, niñas y niños en el transporte público.

a bebés, niñas y niños en el transporte público. Si se es pasajero, ceder el puesto a madres gestantes, personas que lleven menores de brazos, y niñas y niños pequeños

Medidas para proteger a los menores en bicicleta:

Transportar a los menores en sillas de bicicleta adecuadas para su tamaño

Para niñas y niños que están aprendiendo a montar en bicicleta, asegurarse que la bicicleta es adecuada para la estatura: que el sillín está a una altura cómoda y segura, que, al usar los pedales en su posición más baja, las rodillas están ligeramente flexionadas

Asegurarse que los frenos de la bicicleta funcionan adecuadamente, y enseñar a niñas y niños a usar los frenos. Evitar frenar con la llanta delantera únicamente

Se recomienda aprender a montar en bicicleta en ciclovías dominicales, en parques, o en calles de bajo tráfico, bajo la supervisión de una persona adulta

Medidas para proteger a los menores en moto: