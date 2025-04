“Que le piquen caña”: Un homenaje musical a las mujeres que no dejan de ser “amas de casa”

Música

“Que le piquen caña” es la canción más reciente de las cantautoras vallecaucanas María Isabel Saavedra y Victoria “Vicky” Echeverri. Son las principales impulsoras del proyecto cultural Mujeres de Caña, con el que recopilan el talento de mujeres del Valle del Cauca inmersas en la música para recordar las obras maestras que han hecho.

En diálogo con Lo Más Caracol, María Isabel Saavedra describe “Que le piquen caña” como una canción de hermandad, prioridad y reconocimiento de ese papel tan difícil que a veces cumple la mujer de la casa, la mujer campesina y la mujer trabajadora. Ese fue el espíritu de nuestra composición, que se llama “Que le piquen caña” y que abriga un proyecto más grande llamado “Mujeres de Caña Dulce”.

Se trata de un canto sobre la labor de la mujer como “ama de casa”, que pareciera persistir, pese a que en el presente se tiene claro que los trabajos del hogar son una labor de todos y no obligación de la madre.

Saavedra afirma que con esta canción quieren reconocer y homenajear a las mujeres sencillas y no sencillas, con estrofas como la que dice “hoy me levanté con el pie derecho, medité, me peiné, me bañé, preparé café y salí corriendo”, en la que describe toda la cotidianidad de una mujer a lo largo del día y al final nadie le reconoce su trabajo, afirma María Isabel.

Junto a su amiga, colega y socia, Vicky Echeverri, han logrado sacar adelante el proyecto “Mujeres de Caña Dulce”, con el que han presentado canciones, realizado conciertos y hasta publicado un libro biográfico que lanzaron hace dos años, en el cual rinden homenaje a 100 vidas e historias de mujeres vallecaucanas “berracas”: músicos, cantantes, compositoras, maestras de piano y maestras de canto. Están haciendo lo mismo con Antioquia, con un libro y otras manifestaciones bajo el nombre de “Mujeres del Café”.

María Isabel Saavedra apunta y recalca que en la canción “Que le piquen caña”, además de ella y su socia Vicky Echeverri, también están Juliana Barrios, quien hizo teatro musical con “Sorprendidas”; Cala García, una salsera irrestricta que estuvo en orquestas como Canela; también Alexandra Alban “Alexa Conga” en la percusión y Sara Munera en la flauta.

La canción “Que le piquen caña”, María Isabel Saavedra la describe como una fusión de salsa con el ritmo tradicional del “Aguabajo”. Anunció que esta canción estará acompañada por otras canciones, como una que harán con Martha Gómez y con otras varias artistas que aparecen en el libro.

En cuanto a proyectos personales, Saavedra anunció que de manera simultánea está en la creación de un trabajo recurriendo a archivos sonoros grabados en pequeños casetes de sesiones de ensayo y producción que ella tuvo con el fallecido maestro mexicano Armando Manzanero.