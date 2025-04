¿Qué dijo el director territorial de la SAE sobre predio para residencias estudiantiles en Quindío?

Armenia

Precisamente desde la gobernación departamental evidenciaron que el predio para el proyecto de las residencias estudiantiles no tiene definida la situación jurídica porque se encuentra aún en proceso de extinción de dominio y existe la posibilidad de que en cualquier momento el inmueble tenga que ser devuelto al propietario.

Al respecto se ha pronunciado el director territorial de occidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE Luis Mauricio Urquijo quien advirtió que con sorpresa recibieron el anuncio del gobernador del departamento y del rector de la Universidad del Quindío en cuanto a que se retiraban del proyecto ya que no se basa en razones técnicas.

Lamentó el hecho al sostener que hace más de un año venían trabajando entre las entidades y el movimiento estudiantil con el fin de materializar dicho proyecto.

“Estudiantes de la Universidad Pública, con sorpresa nos enteramos ayer que el gobernador del departamento y el rector de la Universidad del Quindío se han retirado del proyecto de las residencias estudiantiles. Lamentamos esto porque hace más de un año y ustedes son testigos, veníamos trabajando arduamente sociedad de activos especiales, estas entidades y el movimiento estudiantil para cristalizar este proyecto”, indicó.

Explicó que fue en comodato que la gobernación departamental solicitó el predio desde el mes de febrero del año 2024 y que en igual sentido lo hizo la universidad del Quindío no solo para las residencias estudiantiles sino para la instalación de una sede de posgrados.

“La excusa que ellos dan es que el inmueble está en proceso de extinción de dominio y no está extinto. La justicia aún no lo ha decidido. Si el inmueble estuviera extinto se podría hacer una donación, pero como está en proceso sobre se puede hacer arriendo o comodato y fue comodato que se ofreció el inmueble, fue en comodato que la gobernación del departamento lo solicitó desde febrero del 2024. Lo mismo hizo la Universidad del Quindío, lo solicitó en comodato, no solamente para el proyecto de las residencias, sino también para la instalación de una sede de posgrados”, explicó.

Añadió: “Ha sido transparente enteramente la sociedad de activos especiales desde el comienzo en manifestar que la situación jurídica era esa para ese inmueble. El trabajo se venía haciendo, ya se habían hecho muchísimas reuniones, visitas técnicas, levantamiento de insumos, de diseños. Ustedes son conocedores de toda la disposición que ha tenido el gobierno del cambio para hacer realidad este proyecto y lamentamos mucho que con estas excusas que no son acordes a la realidad, se le venga a decir al estudiantado de la universidad pública que no se puede adelantar más este proyecto.“.

Puntualizó: “Han sido muchísimo los comodatos que ha hecho la sociedad de activos especiales con entidades públicas, porque ha sido además una instrucción del presidente de la República que las entidades públicas busquen como datos para ahorrar costos de arrendamientos y ha sido también centenares de contratos de arriendos que se han hecho sobre inmuebles que están en proceso de extinción de dominio, por lo tanto, esta no es una razón para que fracase el proyecto. El gobierno del cambio ha estado firme le ha cumplido y no les va a fallar a los estudiantes de la universidad pública“.

Es de anotar que el edificio Asturias está ubicado en el centro de Armenia, cuenta con 31 unidades residenciales distribuidas entre apartamentos y apartaestudios. Además, de cuatro locales comerciales y 12 celdas de estacionamiento.