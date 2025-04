MOE enciende alertas por proyecto de transfuguismo: “va a destrozar el ya débil sistema de partidos”

Congreso

Luego de que la Comisión Primera del Senado aprobara en quinto debate el proyecto de acto legislativo que busca permitir el transfuguismo, que un congresista pueda cambiarse de partido sin incurrir en sanciones por doble militancia, la Misión de Observación Electoral prendió las alarmas sobre el impacto negativo que, afirman, tendría en la democracia colombiana.

“Para la Misión de Observación Electoral esta propuesta de reforma constitucional, que además consta solamente de dos artículos, va a terminar por destrozar el ya débil sistema de partidos que hoy tenemos”, declaró la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

La experta afirmó que en la actualidad “hay 31 organizaciones políticas con personería jurídica, y hay unas reglas que intentan fortalecer los partidos, pero lamentablemente la mayoría de los partidos políticos que tenemos son especialmente organizaciones que entregan avales pero que no tienen una vida partidista; es decir, no tienen vida de afiliados, no tienen procesos democráticos de selección, de candidaturas, no tienen procesos objetivos de toma de decisiones, no tienen posturas políticas e ideológicas claras frente a los diferentes temas de interés del país”.

Fue por esta razón que advirtió que “si esto sigue avanzando, nos vamos a encontrar el próximo año en un proceso electoral donde va a haber un gran cambio de congresistas de un partido a otro, además haciendo unos procesos de coaliciones que no están reglamentados, que son completamente desordenados y que, por ejemplo, han llevado a tener en este momento alrededor entre 15 y 17 elecciones atípicas para este año por temas de doble militancia. Ni siquiera los partidos políticos saben si las personas que avalan pertenecen o no a otras organizaciones políticas o si apoyan o no otras propuestas ideológicas”.

Barrios también llamó la atención sobre la aparente intención que tendrían los parlamentarios de avanzar con este proyecto pero con un “bajo perfil”. Cree que esto correspondería al deseo de que no sean contrarrestados por la opinión pública y la academia frente a las consecuencias que su aprobación traería.

Lo cierto es que para que esta reforma se pueda convertir en realidad debe superar todavía tres debates más en el Congreso, antes del 20 de junio. Tiene los tiempos algo apretados, pero parece que salvo algunos partidos, el consenso es mayoritario para que llegue a buen término.