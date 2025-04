Críticas a la seguridad de Cúcuta desde el Concejo Municipal

Cúcuta

Los concejales de la ciudad de Cúcuta pidieron al alcalde reorganización en el gabinete frente a la crisis de inseguridad que atraviesa la ciudad.

En medio del debate de control político a la Secretaría de Seguridad surgieron muchas críticas al trabajo que se ha desarrollado para disminuir los índices de inseguridad en la capital nortesantandereana.

“En cuanto al tema de seguridad se ha venido ha venido generando cierta preocupación en la ciudad y como consuelo de la ciudad vemos a un alcalde que está comprometido con la seguridad desde recién posesionado, un alcalde que siempre ha hablado del tema de la seguridad y es aquí donde nosotros estamos ya mirando de qué manera poderle decir al señor alcalde que es tiempo de hacer un cambio, es un tiempo hacer un cambio en esta Secretaría de Seguridad Ciudadana porque estamos viendo que día a día viene aumentando la delincuencia, la extorsión, los hurtos, los robos, el sicariato y demás y pues eso tampoco podemos nosotros seguir permitiendo que suceda” dijo a Caracol Radio Jair Díaz, concejal de Cúcuta.

El corporado afirma que se han facilitado todas las herramientas y a pesar de ello a diario la comunidad sigue reportando hechos de inseguridad.

“El alcalde siempre ha manifestado, siempre ha dado herramientas para trabajar desde la Corporación Concejo de Cúcuta, siempre hemos brindado las garantías necesarias y suficientes para contrarrestar y mejorar la seguridad en la ciudad, pero estamos viendo que ha sido una secretaría que no ha venido dando los mejores resultados y yo siempre digo que cuando los resultados no están dando de la mejor manera es momento de hacer un alto en el camino y mirar qué es lo que está sucediendo realmente porque la ciudadanía no puede esperar más. Día a día esto es realmente preocupante y tenemos que mirar qué acciones tomar frente a esta problemática de inseguridad que estamos viviendo” puntualizó Díaz.

Durante el debate se lanzaron fuertes cuestionamientos sobre la inversión de los recursos para la seguridad de la ciudad.

“57 mil millones y no sabemos en qué se lo gastaron, súmele los 9 mil millones del superávit del 2023 y no sabemos en qué se lo gastaron, no sabemos dónde está el halcón, en qué nos hemos beneficiado con ese halcón, muy lamentable que nos sigan engañando con secretarios nefastos, no podemos salir a las calles, nos da miedo, que nos atraquen, que nos maten, hay empresario que tuvieron que cerrar sus negocios por miedo, por extorsiones, pero como no responden los oficios, que sea la Procuraduría y la oficina de Transparencia de Presidencia las que tomen cartas en el asunto” dijo el concejal Alonso Torres.

Los gremios económicos, los líderes sociales y el sector transporte se han sumado a los llamados de atención y las solicitudes a la administración para garantizar la seguridad en las calles de Cúcuta.