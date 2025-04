Cartagena refuerza controles ante alerta de MinSalud por casos de fiebre amarilla en Colombia

Cartagena

Ante la alerta generada por el Ministerio de Salud por casos de fiebre amarilla en algunos departamentos del país, la Alcaldía de Cartagena a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), reforzará los controles y promoción con el propósito de prevenir contagios de esta patología, teniendo en cuenta que la ciudad recibirá a más de 260 turistas durante la Semana Santa.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló que hasta el momento en la ciudad no hay ningún tipo de riesgo, no obstante, las autoridades de salud están preparadas frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar.

“El Departamento de Salud de la ciudad está preparado. Hay unas señales frente a esos síntomas y bueno, haremos mucha difusión, mucha promoción. Entonces nuestro sistema de salud también, al igual que los demás, está preparado y dispuesto para atender cualquier tipo de alarma o de emergencia. Por ahora no tenemos ninguna angustia”, expresó.

El alcalde Dumek Turbay expresó que la ciudad siempre debe estar preparada para cualquier tipo de contingencia de salud que se presente.

“Obviamente una ciudad turística como la nuestra, una ciudad puerto como la nuestra, siempre tiene que estar preparada para cualquier tipo de contingencia en lo que a salud se refiere, sobre todo a este tipo de retos y desafíos”, puntualizó.

Plan de vigilancia

El Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, activó un plan de vigilancia con el objetivo de fortalecer el control y prevenir la transmisión de la fiebre amarilla en Cartagena. Se han establecido acciones como incentivar a la población a vacunarse, control sanitario de personas que llegan de manera terrestre, marítima o vía área, provenientes de regiones donde se han detectado casos de la enfermedad.

Este biológico se aplica en todos los puntos de vacunación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS y la ESE Hospital Cartagena de Indias, además se cuenta para los viajeros internacionales que requieren el carnet con en los centros de salud San Vicente de Paul, ubicado en los barrios Escallón Villa, carrera 53 No 30D-06 y en Daniel Lemaitre en la calle 69 No 14-99 en el siguiente horario: lunes a Vienes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Sábados: de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.