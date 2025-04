Cambios en la operación de Transcaribe durante Semana Santa: ¿Cómo trabajará?

Transcaribe informa a sus usuarios cómo será su operación durante la Semana Santa 2025, en la que se implementarán algunos cambios en sus rutas, y en los horarios de operación.

Lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de abril de 2025:

Transcaribe operará habitualmente, con su horario de día hábil, salvo las rutas A111 y C016 que no operarán. Las rutas alimentadoras operarán de 4:30 a.m. a 10:30 p.m., y rutas troncales y pretroncales de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. (ruta T101, hasta las 9:30 p.m.).

Jueves 17 y viernes 18 de abril de 2025:

Transcaribe operará con horario de domingo, al ser días festivos. Las rutas troncales y pretroncales funcionarán de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y las alimentadoras de 5:30 a.m. a 9:30 p.m. No operarán las rutas A111, C016, T100E, C017, C018, ni la extensión de la X106 a la Gobernación de Bolívar.

Sábado 19 de abril de 2025:

Transcaribe operará con su horario habitual de los días sábados. Las rutas alimentadoras funcionarán de 4:30 a.m. a 10:00 p.m., y las rutas troncales y pretroncales, de 5:30 a.m. a 8:30 p.m. No operan las rutas A111, C016, C017, C018, ni la extensión de la X106 a la Gobernación de Bolívar. Ruta T100E operará hasta la 1:00 p.m.

Domingo 20 de abril de 2025:

Transcaribe operará con su horario habitual de los domingos. No operan las rutas A111, C016, T100E, C017, C018, ni la extensión de la X106 a la Gobernación de Bolívar.

Ecobús Piloto en Semana Santa

El Ecobús Piloto de Transcaribe que cubre la ruta de prueba Terminal del sur - Bayunca - Pontezuela - Terminal del norte, solo operará los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de abril.

El Ecobús realiza dos recorridos diarios en esta ruta: uno en la franja de la mañana, que sale de la Terminal del sur a las 6:00 a.m., y otro en la franja de la tarde, que sale de la Terminal del sur a las 5:00 p.m.