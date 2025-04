Acuerdo entre comunidad y autoridades para levantar protesta en la vía Cúcuta-Pamplona

Cúcuta

Desde horas de la mañana estuvo cerrada la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona, a la altura del peaje Los Acacios por una protesta de la comunidad de la vereda California, zona rural de Los Patios.

El inconformismo surgió por la falta de avances en una obra de recuperación de la malla vial que se encuentra paralizada, lo que los llevó a salir a la vía principal y bloquear el paso vehicular.

“Estábamos protestando porque nos falta una placa huella, nos faltan 650 m y la constructora no quería hacer los 650 m porque ellos aducen que tenían que esperar una correspondencia que le llegara de Invías Bogotá. Ayer llegó la correspondencia, la respuesta de Invías Bogotá, de donde le dice que lo que ellos requerían no les autorizaron. Entonces nosotros esperábamos que hoy esto empezara y estuvieran ya esto en la placa huella y ellos dicen que no. A raíz de esto nosotros tomamos la vía de hecho porque nosotros sí necesitamos terminar el circuito de la vereda California” dijo a Caracol Radio Yasmín Rolón, vocera de la veeduría de la obra en la vereda California.

Después de un diálogo con las autoridades departamentales, encargadas de la obra se logró un acuerdo para levantar el bloqueo, recuperar la normalidad, y avanzar en la obra.

“Firmamos un documento donde ellos, el representante legal llega al acuerdo que el 22 de este mes empieza a las 7:00 a.m. ya tendrá los obreros trabajando para entregar ya un solo tramo todo lo que nos falta, los 650 metros, y van a venir el 22 los entes gubernamentales a cerciorarse de que sí va a empezar la obra y eso se hace con un acta aquí en terreno firmada” puntualizó Rolón.

Las comunidades aseguran que de no darse cumplimiento a los compromisos adquiridos, retomarán las vías de hecho hasta tener su vía de acceso en buen estado.