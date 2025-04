“Yo no estaba acostumbrado a que me amenazara un presidente”: Federico Gutiérrez

Durante el Congreso de Naturgas que se celebra esta semana en Barranquilla, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo fuertes señalamientos al presidente Gustavo Petro, a quien responsabilizó, en parte, por la crisis energética que atraviesa el país.

Según el mandatario antioqueño, uno de los principales problemas ha sido la falta de respeto por la institucionalidad.

“No respetar la institucionalidad ha sido parte del problema energético del país”, aseguró Gutiérrez durante su intervención en el panel moderado pos Gustavo Gómez, director de 6AM de Caracol Radio, en el que también participaron el concejal de Bogotá, Daniel Oviedo y el ex alcalde de Eberdeen, Escocía; John Reynolds

El alcalde también cuestionó el tono y las acciones del gobierno nacional, afirmando que las amenazas se han vuelto una constante desde la presidencia.

“Es increíble que hoy nos estemos acostumbrados a las amenazas de un presidente y un gobierno nacional. Yo no estaba acostumbrado a que me amenazara un presidente. Eso le está pasando a toda la institucionalidad en el país. Y eso no puede seguir pasando”, manifestó.

“Necesitamos un cambio”

En su discurso, Gutiérrez insistió en que para superar la actual crisis energética es necesario un cambio de rumbo político, que podría materializarse en las elecciones presidenciales de 2026.

“Que haya un verdadero cambio. Hay que estar unidos como país. Y el mensaje mío es que aguantemos, que solo falta un año y seis meses. Ya hemos aguantado mucho, vamos a terminar de aguantar. El país necesita de cambio. Colombia aguanta cuatro años de desastre, no aguanta ocho”, precisó Gutiérrez, haciendo un llamado a la ciudadanía para esperar un nuevo escenario político.