“Todo apunta a que el ELN es el responsable del secuestro de nuestros soldados”: Ministro de Defensa

Después de conocerse el secuestro de dos soldados en el casco urbano de Cúcuta, mientras adelantaban labores de inteligencia por un presunto caso de extorsión, el Ministro de Defensa alzó su voz y llamó a respetar la vida de los uniformados.

“Esto es una preocupación muy grande, no solamente de las familias sino también de nosotros como colombianos, como Ministerio de Defensa” dijo Pedro Sánchez, jefe de esta cartera.

Hizo una invitación a los responsables de este hecho para que “le respeten la vida a nuestros soldados, están en estado indefensión. La suerte de ellos, su vida, es lo que más nos preocupa y yo creo que es la sensatez, de quien los tiene, de regresárnoslos con vida. Esa es la intención y para eso estamos trabajando”.

El ELN sería el responsable de este secuestro

Dio a conocer Sánchez que “todo apunta a que sea el ELN el responsable. Sin embargo, no descartamos ningún otro grupo criminal” indicó el jefe de esta cartera en su visita a Cúcuta.

Uso del glifosato en cultivos ilícitos: “La confusión no ha existido dentro del gobierno”

Frente a la polémica desatada por el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, Pedro Sánchez, Ministro de Defensa aseguró que toda la polémica se debe a tergiversación de la información por parte de los medios de comunicación.

“La contradicción no ha ocurrido al interior del gobierno, ha ocurrido en medios de comunicación. Nosotros hemos mantenido la misma línea (...) Aquí el corto circuito o la desinformación ha existido es por fuera del gobierno nacional. Aquí lo único que hay es un programa de sustitución de cultivos con erradicación voluntaria y que hay un proceso en el cual se requieren otros elementos como helicópteros, como insumos, para ayudar al campesino que decida a hacer la erradicación voluntaria en acelerar ese proceso” dijo Sánchez.

Recalcó que “ese proceso es con fumigación manual terrestre que está disponible, si no quieren, pues no se aplica. Pero aquí no estamos hablando de erradicación forzada con glifosato o aspersión aérea, nada de eso”.