Será la Semana Santa de la sombrilla, pero sin perder la devoción y la tradición: Obispo de Armenia

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con el obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, y el mensaje y las actividades más importante de la semana mayor en las 54 parroquias de la diócesis en los 12 municipios del Quindío.

Saludo

Siempre es un gusto, dirigirme a la audiencia de Caracol Radio y contarles que esta semana mayor pues la vamos a vivir como peregrinos de esperanza, esa es la convocatoria del Papa Francisco con un lema, ser peregrinos de esperanza, caminar juntos en la esperanza.

Contexto del mundo, Colombia y Armenia

Y yo creo que el contexto en el que nos movemos hoy es un contexto un poco complejo. Primero, la realidad social guerras internas, las guerras entre países, el fortalecimiento del narcotráfico y del microtráfico, la inseguridad, así como en el caso del eje cafetero, el suicidio. Son temas que nos tienen que preocupar el consumo de sustancias psicoactivas.

Hay una realidad social, pero también hay una realidad religiosa que es el año jubilar que estamos viviendo en donde en ese contexto de ser peregrinos de esperanza, acabamos de terminar el sínodo y se nos ha planteado implementar ya los resultados del sínodo desde donde tenemos nosotros como iglesia que mostrar que esta iglesia es una iglesia renovada en el amor.

Una iglesia que se transforma, que no convive con las debilidades de la sociedad, sino que trata al contrario de iluminar esa realidad social para que desde el Evangelio podamos vivir un camino de conversión.

Oración por el Papa Francisco

El Jerarca de la Iglesia Católica expresó que “la experiencia que estamos viviendo orando ahora por el Papa Francisco, dándole gracias al Señor para que en su convalecencia pues ojalá pueda ir mostrando la mejoría, como ha sentido el pueblo colombiano y también el mundo entero, la alegría al ver al Papa salir a la plaza de San Pedro en Roma, y que él ha insistido también mucho en sus mensajes que hoy el mundo lo pide el tema del llamado a la paz.

¿Cómo va a vivir la semana santa y donde liderará las celebraciones?

Este año he decidido estar de lleno en la catedral Inmaculada Concepción de Armenia, solamente iré el jueves a las 8 de la mañana al Santuario del Sagrado Corazón de Jesús y abriré el sábado previo al domingo de Ramos, una misión muy especial que se va a tener en el corregimiento de Barcelona.

Misioneros visitarán el Quindío

En la parroquia Nuestra Señora del Carmen del corregimiento de Barcelona tendremos 150 misioneros de un movimiento que llama Reino Christi, el reino de Cristo y vienen médicos, vienen jóvenes, niños, familias enteras y vienen a compartir con los habitantes de Barcelona, así que será una misión hermosísima, también vendrán tres sacerdotes.

Actividades de la semana mayor

Y en ese sentido vamos a vivir la semana mayor y la semana mayor empieza con el domingo de Ramos, la celebración de lunes, martes y miércoles santo, que tiene unas particularidades en la diócesis de Armenia. El lunes santo celebramos la misa crismal, el martes en todas las parroquias la misa por los enfermos.

Lunes, martes y miércoles santo la Semana Santa infantil en muchas parroquias que ya se implementó desde hace 2 años desde la catedral.

Y eso ha sido significativo porque así podemos vivir mejor el misterio pascual que comienza con un triduo después el jueves santo, celebración de la cena del Señor, la adoración de Jesús en la cruz y el Santo Víacrucis y la vigilia, que es la madre de las vigilias, el sábado santo para conmemorar la resurrección de Cristo. Y en todo ese contexto la procesión de la soledad que no puede faltar.

Sera la semana santa de la sombrilla

El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero subrayó “Indudablemente, yo creo que es la Semana Santa este año de la sombrilla y si usted quiere saber qué sombrilla usa su amigo o su amiga, pues la lluvia nos cuenta cuál es la marca de la sombrilla, así que será una Semana Santa seguramente pasada por agua, ya no lo han pronosticado y pues tendremos que tener un plan B, sobre todo porque estas regiones viven mucho de las procesiones. Eso es muy nuestro, muy de América Latina, especialmente de Colombia.

Hay regiones en el mundo como España y también otros lugares en Colombia como Popayán, Pasto donde se viven unas procesiones espectaculares, pero nosotros no podemos ignorar esas tradiciones, esa piedad popular porque es parte de la piedad popular y de la religiosidad de nuestra gente. Las viviremos con alegría.

La Procesión de la Soledad en Armenia

La procesión de la soledad es realmente un patrimonio cultural y religioso. Eso no lo podemos ignorar y esa riqueza que tenemos con la procesión de la Soledad, este año tiene un contexto muy particular y es que vamos a hacer la coronación de la Soledad en la parroquia de San José de Calarcá, porque la imagen que tienen allá de la Soledad cumple 100 años. Ya la nuestra pasó hace rato por los 100 años. Allá cumple 100 años, entonces vamos a tener la coronación de la Soledad y el sermón de la Soledad en la mañana y en la tarde a las 6 de la tarde la procesión con la Soledad desde la catedral.

Hay que recordar una cosa. Yo creo que el gran avance que hemos tenido es que la procesión de la Soledad pasó de ser un desfile a convertirse realmente en un acto de piedad. Y hoy quienes van, van con todo el fervor, no faltarán los curiosos, pero van muchas personas, se incluye la autoridad civil, militar, de policía y la autoridad eclesiástica y todo eso hace parte de ese patrimonio cultural y religioso.

Semana Santa Infantil

En muchas parroquias siempre se ha tenido lo que se llama la celebración de la Pascua infantil, pero son simplemente encuentros para los niños y ayudarles a que entiendan la Semana Santa.

Pero desde hace 2 años yo quise implementar como obispo la Semana Santa infantil, que se celebra en muchas regiones de Colombia. La Semana Santa infantil tiene como particularidad. Primero que se celebra lunes, martes y miércoles santo y cada día se celebra el domingo de Ramos, el jueves santo, el viernes santo y la vigilia.

Y en ese recorrido se hace todo un misterio del amor de Dios al estilo de los niños para que los niños lo entiendan en un lenguaje llano, sencillo y las andas y las imágenes que llevan los niños sobre los hombros son imágenes construidas especialmente para ellos. Eso tiene una razón de ser. María Montessori, que fue una mujer especial italiana que construyó una pedagogía que llama la pedagogía Montessori, nos hablaba de esa verdad.

Entonces, todo como al tamaño de los niños, eso le permite a los niños entender desde muy pequeños todo ese misterio que se celebra, porque yo creo que hay algo que hay que cuidar en nuestro contexto quindiano y son las tradiciones, los mitos y leyendas, porque muchas de esas cosas se están perdiendo porque si no hay memoria, pues Obviamente, mañana vamos a ignorar ese pasado glorioso y eso es lo que queremos desde la iglesia, que no se pierdan esas tradiciones religiosas que las tienen que empezar a amar nuestros niños.

Domingo de ramos, la vida es sagrada con la naturaleza

Yo pienso que se ha tomado mucha conciencia, igual este año con la CRQ se ha lanzado la campaña La vida sagrada y me gusta mucho el concepto La vida sagrada, claro que sí. Y seguimos ayudando y a nuestra gente a que comprenda pues que no hay que destruir la naturaleza. Siempre le hemos dicho, no es lo mismo salir a batir pañuelos que a batir una palma, pero es la idea de no llevar palma de cera, pero otro tipo de plantas como la iraca o el pino silvestre y en eso ha colaborado mucho la CRQ suministrando también estas plantas para que muchas personas las puedan portar el domingo de Ramos.

La bendición

No olvidemos ser peregrinos de esperanza, es decir, caminemos juntos en la esperanza. Que el Señor les bendiga y les guarde hoy siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.