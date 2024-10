Sara López consiguió la medalla de oro en la Copa Mundo de Tiro con Arco y hace historia

¡Extraordinaria jornada deportiva para los colombianos! Este sábado 19 de octubre, Sara López consiguió la medalla en la Copa Mundo de Tiro con Arco y amplió a nueve el número de títulos mundiales en su registro.

El certamen disputado en Tlaxcala, México, terminó definiéndose entre la pereirana de 29 años y la estonia Meeri-Marita Pass. A pesar de haber tenido solamente tres aciertos en sus primeros seis disparos, Sara se supo recomponer en los intentos siguientes hasta llevarse la victoria por un solo punto.

La arquera colombiana dio una inquebrantable muestra de poderío mental, al conseguir varias calificaciones de 10 consecutivas y con ello terminar imponiéndose por 147 sobre 146. Extraordinario final para una deportista que sigue llenando de alegría al país, y que demuestra la razón por la que se le considera como la mejor arquera de arco compuesto de todos los tiempos.

Vale recordar que Sara López derrotó en cuartos de final por 148-144 a la estadounidense Alexia Ruiz y en las semifinales eliminó por 149-146 a la mexicana Andrea Becerra.

Emoción a flor de piel

“Al final pensé, no importa si no gano porque sé que he hecho historia, y la idea es estar feliz y disfrutar hoy y funcionó a mi favor”, sentenció Sara López, luego de entonar el himno nacional, mientras lágrimas salían de sus ojos. Y complementó respecto al momento de la victoria: “Creo que simplemente disparé sin siquiera pensar. Fue solo cuando escuché a Jean (entrenador) llamar al 10 y supe que había dado”.

La emoción fue total no solo por la victoria, sino también porque anunció que este año podría ser el último en la línea de tiro. “No sé si será el año que viene o el otro, pero tomaré decisiones en función de mi carrera personal. Haré la transición a indoor y comenzaré a concentrarme más en eso y tal vez el año que viene o no... para ser honesta, no sé si lo lograré. ”, concluyó.