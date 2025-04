Richard Ríos dejó una fuerte declaración sobre su presente en Palmeiras

Los primeros meses del año han parecido ser de altos y bajos para Richard Ríos. Con la Selección Colombia no ha tenido sus mejores presentaciones e incluso ha sido criticado en la última doble fecha por su bajo rendimiento, mientras que en Palmeiras brilló en el Torneo Paulista, al punto de ser escogido el mejor mediocampista del campeonato, aunque su equipo perdió ante Corinthians el título.

El estreno del Brasileirao para el Verdao no fue el esperado, pues igualaron sin goles ate Botafogo en condición de local, duelo en el que Ríos fue titular y disputó 72 minutos. Sin embargo, para el juego de Copa Libertadores frente a Sporting Cristal, volvió a ser suplente, pero ingresó desde el banco y se convirtió en el héroe de la noche al marcar gol de la victoria.

Al minuto 65 ingresó en reemplazo de Felipe Anderson y al 90+2 marcó de cabeza tras centro desde la izquierda de Luighi. Celebración a rabiar y señalando el escudo en repetidas ocasiones, aunque tras el juego pareció no gustarle una pregunta que le hicieron.

Ríos y su respuesta a periodista

El periodista le cuestionó por “haber perdido el puesto” en Palmeiras, aseguración que no le gustó a Ríos. “Creo que ya lo dije, aquí no hay titular, sería malo decir que perdí mi lugar. Hemos estado trabajando duro. Tuvimos una derrota en la final y un debut que no salió como queríamos”, señaló.

Jorman Campuzano enfrentó a periodista tras victoria por Libertadores: “A vos te quería encontrar”

Por su parte, el volante antioqueño aprovechó para enviarle un mensaje de respaldo a su entrenador, Abel Ferreira, quien ha estado vinculado en los últimos días con llegar al cargo de director técnico de la Selección de Brasil. “Siempre estamos unidos pase lo que pase. Estamos con Abel hasta el final, como él está con nosotros”.

En lo que va de temporada, Ríos ha jugado 16 partidos, de los cuales en 13 lo ha hecho como titular, manteniéndose como una de las piezas clave del club. Su aporte ha sido de 3 goles.