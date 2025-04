LENNY KRAVITZ dirigió su nuevo y sensual videoclip “Let It Ride”

El escritor, productor, músico multi-instrumentista e ícono multifacético ganador de 4 Premios GRAMMY®, Lenny Kravitz, estrenó el sensual videoclip de “Let It Ride” dirigido por él mismo. La canción es el quinto single que se desprende de su más reciente álbum aclamado por la crítica “Blue Electric Light” . Además del videoclip, ya se encuentra disponible en plataformas un explosivo remix de Jamie Jones.

La gira “Blue Electric Light Tour” que lo trajo a Latinoamérica el año pasado, se encuentra actualmente por Europa y se dirigirá en mayo a Estados Unidos.

El año pasado Kravitz fue honrado con una estrella en el Hollywood Walk of Fame, “Music Icon Award” en los People’s Choice Awards, el “Best Rock Award” en los MTV Video Music Awards y fue reconocido por la CFDA con el “Fashion Icon Award” por su papel no sólo como uno de los músicos más apreciados del rock, sino también como una gran influencia de la moda.

SOBRE LENNY KRAVITZ

Considerado uno de los músicos de rock más destacados de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido géneros, estilos, razas y clases a lo largo de más de tres décadas de carrera. El escritor, productor y multi-instrumentista, que se deleita con las influencias del soul, el rock y el funk de los años sesenta y setenta, ha ganado 4 Premios Grammy consecutivos.

En 2023, Kravitz estrenó el himno “Road To Freedom” , una canción que escribió, interpretó y produjo específicamente para la película de Netflix “ Rustin” . El track, que suena sobre los créditos finales del film, consiguió nominaciones al Golden Globe a la “Mejor Canción Original - Película” , Critics Choice Award a la “Mejor Canción” y Guild of Music Supervisors Award a la “ Mejor Canción Escrita y/o Grabada para una Película” por este himno conmovedor.

Además de sus 12 álbumes de estudio que han vendido 40 millones de copias en todo el mundo, su empresa creativa Kravitz Design Inc. cuenta con una impresionante cartera de proyectos dignos de mención, como hoteles, condominios, residencias privadas y marcas legendarias de alta gama como Rolex, Leica y Dom Perignon. En 2022 lanzó su propia marca de licores ultra-premium, Nocheluna Sotol, un destilado de Chihuahua, México, derivado de la planta de sotol. Lenny también es autor de “Flash”, un libro que muestra fotografías únicas del rock. Su reciente libro de memorias “Let Love Rule” aterrizó en la lista de los más vendidos del New York Times