ANDREA VALENCIA nueva gerente general de BREAKFAST LIVE

La junta directiva de Breakfast Live, por unanimidad, ha nombrado a Andrea Valencia como su nueva Gerente General para dirigir a la promotora con el crecimiento más acelerado de Colombia.

Andrea, con más de 15 años de experiencia en la industria, trabajó como Chief Operating Officer (COO) de Breakfast Live desde marzo de 2024, y asume ahora el rol de Gerente General tras una destacada carrera dentro de la misma organización.

Con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos y liderazgo estratégico, ha ocupado roles clave en otras compañías como TBL Live SAS en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva y en Tuboleta como Directora Comercial, con una energía incansable y una profunda comprensión del negocio.

En los últimos 3 años ha liderado la planeación, producción y comercialización de más de 150 eventos, conectando a más de 1 millón de fans en shows emblemáticos como el doble sold out de MORAT, en el estadio El Campín, varias ediciones del Festival de la Leyenda Vallenata, Tomorrowland presents: CORE, y grandes conciertos que están por realizarse como System Of A Down y Carín León.

Andrea, ha sido una fuerza transformadora dentro de Breakfast Live, encontró la forma de crear estrategias y productos para grupos culturales diversos adaptándose a retos diferentes y complejos.

Su nombramiento como Gerente General es un reconocimiento a su liderazgo, su capacidad para retar y obtener lo mejor de los equipos para cumplir resultados y el respeto por los valores de la compañía.

“Es un privilegio liderar esta compañía que ha revolucionado la forma en que vivimos el entretenimiento”, expresó Andrea Valencia. “Estoy comprometida a trabajar con nuestro equipo para seguir construyendo momentos inolvidables que inspiren y unan a nuestro público: Somos fans de los fans”.

Este nombramiento reafirma el compromiso de Breakfast Live con el talento nacional y la proyección de Colombia como un destino clave en el mapa global de los eventos en vivo.

Breakfast Live es una de las principales promotoras de eventos en Colombia, especializada en la producción de conciertos y espectáculos de gran formato. Su misión es consolidarse como una marca país, para continuar llevando el nombre de Colombia a la cima de la industria del entretenimiento en vivo.