Secuestrada, violada por las Farc y testigo de abuso y asesinato de menores: Cecilia habla en 6AM

En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, siguen apareciendo testimonios que marcan los horrores del conflicto armado y una parte de la historia del país que los victimarios ahora no pueden negar.

Ahora el turno fue para Cecilia, una mujer paisa que a sus 14 años vivió violencia por parte de su madre y se fue de su casa enamorada de un hombre que mataron los líderes de las Farc, un hecho que le dio un giro muy grande a su vida y la cambió para siempre.

“Estuvimos un tiempo en Caucasia y luego estuvimos en Yolombó, y aquí empezamos a sufrir extorsión por parte de las Farc porque éramos más o menos los ricos de la región. Un día salieron 3 hombres y una mujer fuertemente armados, nos secuestraron, nos colocaron camuflados y nos encadenaron junto a mi suegro cuando yo tenía 19 años y era todavía muy niña”, dijo.

Cecilia narró los horrores que vivió mientras estuvo secuestrada por las Farc a tan solo unos días de haber dado a luz a su hijo, por lo que estaba lactando y sangrando.

Contó que fue violada por 7 guerrilleros, y se acuerda que con algo se le desgarró: “conté 7, uno detrás del otro, perdí la consciencia y cuando desperté estaba llena de sangre tirada en el piso”.

Recuerda que en el campamento, había un niño de 7 u 8 años que lloraba mucho y gritaba mucho pidiendo su mamá: “Yo quiero a mi mamita”. Un día al niño lo violaron entre dos guerrilleros y cuando el menor salió corriendo con los pantalones abajo, le pegaron un tiro en la cabeza y enterraron su cuerpo.

“Yo le decía a Dios, llévame, no quiero vivir más, no quiero respirar más, quiero que me trague la tierra”, contó Cecilia tras narrar los horrores que vivió durante su secuestro.

Dijo que la segunda violación, fueron 11 los “animales” que la accedieron, y que nadie la ayudó “porque cuando terminaron, me dejaron tirada en el piso y se reían de mí”.

¿Qué piensa de la llegada de los líderes de las Farc al Congreso?

Para Cecilia, es insostenible la negación que los líderes del Secretariado, entre ellos Sandra Ramírez, están haciendo luego de los testimonios conocidos por 6AM sobre las víctimas y las aberraciones que vivieron a manos de la guerrilla.

Aseguró que la Unidad de Víctimas “es un circo más y la entidad más enemiga de las víctimas del conflicto armado”, pues les aconsejan que se declaren víctimas de los paramilitares y no de las Farc para favorecer a los del Secretariado.

