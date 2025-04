Real Madrid tomaría decisión con Ancelotti tras caer goleado ante Arsenal en Champions League

Carlo Ancelotti es el entrenador más exitoso en la historia del Real Madrid con 15 títulos, luego de que en diciembre superara a Miguel Muñoz tras la obtención de la Copa Intercontinental. No obstante, eso no lo exime de algún día salir de la Casa Blanca e incluso podría no terminar bien.

La derrota contra el Arsenal 3-0 en la ida de los cuartos de final de la Champions League cayó mal en el mundo madridista. Si bien todavía falta la vuelta en el Santiago Bernabéu, escenario de épicas remontadas, el fútbol mostrado por el equipo del italiano a lo largo de la temporada no ha convencido, por más que ha llegado uno que otro resultado, y él es el principal señalado.

En España, el medio Relevo hizo una radiografía de la temporada del Madrid y aseguró que puede acabar con Ancelotti afuera del equipo Merengue, por más que tenga contrato hasta junio de 2026. Entretanto, inician diciendo que ya en la campaña su nombre para seguir al frente del banquillo estuvo en duda.

Ancelotti, continuidad en duda y candidato “toca la puerta”

“El entrenador madridista no ha dado con la tecla en ningún tramo del curso. No ha encontrado ni el juego, ni la actitud, ni las sensaciones, y lo que es más grave: su Real Madrid de la 2024-2025 aún no transmite ser un equipo. Desde las oficinas de Valdebebas se meditaba la decisión de acabar con el ciclo del italiano en la ‘casa blanca’ hace meses", se lee en la publicación.

Sin embargo, con la derrota en Londres vuelve a ser cuestionada su continuidad en el equipo español, pues está a la espera de un milagro en Champions para seguir con vida y ganar la Liga y la Copa del Rey frente a un Barcelona que se ha visto ampliamente superior cuando se han enfrentado.

“En esta última semana, con el varapalo contra el Arsenal y la derrota en casa ante el Valencia, el futuro de Ancelotti queda casi sentenciado. A la espera del penúltimo milagro. Pero ya con Xabi Alonso tocando la puerta", añaden aludiendo a Xabi Alonso, actualmente en el Bayer Leverkusen, como su posible reemplazante de cara a la próxima campaña.

Ancelotti fue autocrítico tras perder ante Arsenal: “Obviamente, es mi responsabilidad”, pero ahora deberá apelar a esa mística que lo ha llevado a la gloria para sacar la situación adelante.