Madonna y Elton John se reconcilian y ha sido uno de los eventos más comentados en el mundo

La reconciliación entre Madonna y Elton John ha sido uno de los eventos más comentados en el mundo de la música en los últimos días. Después de más de dos décadas de enemistad pública, estos dos íconos finalmente han dejado atrás sus diferencias y han decidido hacer las paces.

Origen de la Enemistad

La enemistad entre Madonna y Elton John comenzó en 2002, cuando Elton John criticó duramente la canción de Madonna “Die Another Day”, calificándola como “la peor canción de James Bond de la historia”

Esta crítica fue solo el comienzo de una serie de comentarios negativos que Elton John hizo sobre Madonna a lo largo de los años.

En 2004, durante los premios Q Awards, Elton John atacó a Madonna por hacer playback en sus conciertos, diciendo que “cualquiera que haga playback en público debería ser fusilado”

La situación empeoró en 2011, cuando Elton John defendió a Lady Gaga tras comentarios de Madonna que consideró despectivos, Madonna había insinuado que Lady Gaga estaba copiando su estilo, lo que llevó a Elton John a criticar a Madonna por su falta de apoyo hacia una colega más joven.

Reconciliación

La reconciliación entre Madonna y Elton John ocurrió en abril de 2025, durante una presentación de Elton John en el programa “Saturday Night Live”, Madonna decidió asistir al programa y confrontar a Elton John tras años de distanciamiento. Para sorpresa de todos, Elton John le pidió perdón, de inmediato, lo que derrumbó las barreras entre ellos, Madonna compartió en su cuenta oficial de Instagram: “El perdón es una herramienta poderosa. En minutos estábamos abrazándonos”

Este emotivo reencuentro no solo marcó el fin de su enemistad, sino que abrió la puerta a una posible colaboración musical en el futuro

¡¡Fui a ver a @eltonjohn actuar en SNL este fin de semana!! Guau.I Verle actuar cuando estaba en el instituto cambió el curso de mi vida. Siempre me había sentido como un extraño creciendo y verlo en el escenario me ayudó a entender que estaba bien ser diferente-sobresalir- tomar el camino, menos transitado. De hecho, fue esencial. El perdón es una herramienta poderosa. En pocos minutos. Nos estábamos abrazando. Entonces me dijo que había escrito una canción para mí y que quería colaborar. ¡Fue como si todo se cerciorara del círculo!Y puedes decirle a todo el mundo que esta es tu canción.......... 💙 🩵🩶🤍

Impacto de la Reconciliación

La reconciliación entre Madonna y Elton John ha sido recibida con gran entusiasmo por sus fans y la industria musical en general, ambos artistas han expresado su deseo de trabajar juntos en nuevos proyectos, lo que ha generado expectativas sobre posibles colaboraciones musicales.

Elton John, quien enfrenta problemas de salud, agradeció a Madonna por su visita y perdón, esta reconciliación ha sido vista como un momento de sanación y un ejemplo de cómo el perdón puede superar años de tensiones y diferencias

La reconciliación entre Madonna y Elton John es un recordatorio de que incluso las enemistades más profundas pueden ser superadas con el perdón y la comprensión.