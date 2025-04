Llinás: Nacional es el partido que sueñas jugar, pero da los mismos puntos que ganarle a Fortaleza

Millonarios es el actual líder del fútbol colombiano. El cuadro capitalino venció el fin de semana anterior a Fortaleza en el Metropolitano de Techo y con ello se trepó a lo más alto de la tabla con 25 unidades.

Su próximo reto será ni más ni menos que frente al Atlético Nacional (13 de abril/6PM), cuadro con el que afrontará una nueva edición del clásico del país, y al respecto habló Andrés Llinás en El VBAR Caracol. El zaguero central valoró el presente del equipo, la unión que se tiene con el entrenador David González y lo especial que es jugar los clásicos con la camiseta albiazul.

“Cuando uno tiene un proceso de 5 años, no es tan fácil borrar una huella al tener fundamentos ya mecanizados. Cada día uno va cogiendo más la idea y la forma de jugar que quiere David. Estamos convencidos de esa idea”, sentenció el bogotano.

Adicionalmente, Llinás aprovechó para elogiar el buen trabajo que vienen haciendo los jóvenes de la cantera, haciendo especial énfasis en Luis Marimón y Néiser Villarreal, a quien también defendió por la reciente polémica al hacer la ’Chaverrinha‘.

Declaraciones de Andrés Llinás

Gamero vs González: “Puede ser un poco parecido, aunque son formas diferentes de ver el fútbol. La idea es igual: jugar en campo contrario, recuperar el balón lo más rápido posible. Se ha visto un Millonarios que presiona más arriba y así hemos tenido muchas situaciones. Con Gamero era parecido, pero cambia son los posicionamientos y la fórmula. La idea en general es muy parecida”.

Clásico ante Atlético Nacional: “El ambiente que se vive en esta clase de partidos es diferente, es el partido que sueñas jugar de pequeño y los clásicos son lindos por eso. Somos conscientes que dan los mismos 3 puntos ganarle a Fortaleza que a Nacional, pero el ambiente que se vive es diferente”.

Gran trabajo de los canteranos de Millonarios: “Cuando fuimos campeones en 2023, los jóvenes fueron muy importantes y en estos últimos años lo fueron al conseguir cosas y por eso nos pone tan felices”.

Presente goleador de Luis Marimón: “Marimón es un delantero con mucha energía, a la hora de presionar nos da mucha ayuda y busca los espacios tirando diagonales. Eso a uno como central lo complica, porque no te deja cómodo, ni te deja tranquilo, se mueve mucho. Todos esos movimientos lo ayudan a convertir esos goles, ganando de viveza, arranque y potencia. Es un jugador con mucho potencial. Desde los entrenos ya sabíamos lo que era, le gusta sentir ese contacto físico y se siente cómodo con ello. Es un delantero que por más que le peguen, no se echa para atrás”.

Defensa total a Néiser Villarreal: “A mí no se me hace que esté mal, ni que lo deberían prohibir. Dentro del fútbol hay ciertos códigos de que si vas ganando, no es el momento de hacer esas cosas, pero tampoco es para prohibirlo. Hay momentos para hacerlo, entonces me parece loco que hagan esta regla para que la gente no pueda hacer algo dentro de una cancha con un balón... Es un jugador espontáneo y saca una locura en cualquier momento. Tiene esa alegría y forma de vivir el fútbol que debemos festejar, porque cada vez hay menos así. Es un jugador diferente a lo que uno está acostumbrado a ver”.