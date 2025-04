“Colombia es un despliegue de corrupción, pero se puede hacer política transparente”: Sergio Fajardo

En un nuevo capítulo de Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio, estuvo el posible candidato a la presidencia de la República, Sergio fajardo, para hablar sobre diferentes temas importantes en la actualidad del país. Uno de ellos es el de la corrupción, al cual se refirió.

Inicialmente, comentó: “Yo siempre he hablado sobre la lucha contra la corrupción y esta comienza con la forma de cómo se llega al poder. Si usted llega con Benedetti como llegó el presidente, él mismo que decía que si hablaba esto se caía y después tiene que gobernar con él. Lo que vemos hoy en Colombia es un despliegue de corrupción por muchas partes”.

“El primer paso es cómo se va a llegar y con quién se va a llegar. No tiene que hacerse trampa, no se tienen que negociar contratos antes, no se tiene que negociar puestos. Se puede hacer política transparente y de esa manera se empieza a luchar contra la corrupción. El principal antídoto contra la corrupción, más allá de todas las leyes que hay, es la transparencia, los corruptos trabajan en la oscuridad”.

Además, añadió: “La clave y lo que tenemos que derrotar es la frase que nos quieren imponer y la que más feliz hace a los políticos corruptos que es, “Todos son iguales”, cuando todos son, pues nadie es. Nosotros nos tenemos que distinguir y no nos puede dar pena, porque no hay una sola persona que haya trabajado conmigo que tenga un escándalo de corrupción. Hay más de una persona honrada en Colombia con la que podemos trabajar”.

Reviva el episodio completo a continuación: